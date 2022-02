Odborníkov zo športu by mala novela motivovať k vzdelávaniu

Bratislava 2. februára (TASR) - Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu by sa mohlo upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má za cieľ aj motivovať odborníkov zo športovej praxe k zapojeniu sa do vyučovacieho procesu.



"Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia," píše sa v dôvodovej správe. Autori tvrdia, že novela reflektuje aj ciele z programového vyhlásenia vlády, ktorými sú skvalitňovať výchovu a vzdelávanie.



Novela by mohla upraviť zaraďovanie pedagogických zamestnancov do jednotlivých kariérových stupňov tak, aby sa zohľadňovala okrem doterajších predpokladov aj ich prax z oblasti športu. Napríklad trojročné alebo päťročné pôsobenie v najvyššej celoštátnej súťaži SR, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenska.



Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. septembra.