Odchovanci sa lúčili so Slovanom, Mak: „Mám len jeden klub v srdci“
Weissovi zverenci v záverečnom kole majstrovskej sezóny prehrali na domácej pôde s Michalovcami 0:2.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak po poslednom zápase v drese bratislavského Slovana povedal, že neplánuje pokračovať v inom slovenskom klube. S „belasými“ sa v sobotu lúčil aj ďalší odchovanec, brankár Martin Trnovský, ktorý chce chytať pravidelne a rád by sa na Tehelné pole v budúcnosti vrátil. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. si uvedomuje, že jedna éra sa skončila. S trénerom Vladimírom Weissom st. si odpustili navzájom.
Weissovi zverenci v záverečnom kole majstrovskej sezóny prehrali na domácej pôde s Michalovcami 0:2. Pre MFK Zemplín to bolo vôbec prvé víťazstvo nad Slovanom v histórii najvyššej slovenskej súťaže. „Prehra v takomto poslednom zápase dosť bolí. Môj debut bol proti Michalovciam a veľmi som si prial, aby sme aj tento zápas zvládli, aby to bolo krajšie, ale aj to patrí k futbalu. Ale užil som si zápas, atmosféra bola úžasná. Snažil som sa užiť si každý jeden moment na ihrisku. Pre mňa je silný moment to, aký hráči mali so mnou tú rozlúčku. To si budem pamätať do konca života, lebo každý jeden z nich je veľká legenda,“ uviedol po zápase brankár Slovana Trnovský. Okrem neho sa s klubom lúčili aj kapitán Vladimír Weiss ml., gruzínsky stopér Guram Kašia a ofenzívny univerzál Róbert Mak. Všetkých štyroch nasadil taktiež lúčiaci sa tréner Weiss st. do základnej zostavy.
Trnovský od ligového debutu v júli 2020 odchytal za Slovan 36 duelov v najvyššej súťaži a 13-krát si v nich udržal čisté konto. Ďalších 14 štartov pridal v Slovenskom pohári, dva v predkolách Ligy majstrov a štyri v Konferenčnej lige. Zároveň pomáhal B-tímu a v nedávno skončenom ročníku sa výrazne podieľal na jeho záchrane v druhej lige. „Chcem chytať pravidelne, to je priorita. Verím, že v budúcnosti sa budem môcť vrátiť na tento krásny štadión a niekedy si ešte obliecť aj tento slovanistický dres. Pozerám sa aj na kariéru, v tomto veku chcem chytať pravidelne. Klamal by som, keby som povedal, že ja tu nechcem zostať. Ale z pohľadu mojej kariéry žiaľ prišiel ten čas, že treba nejakú zmenu. Ponuky sú, ale netreba to urýchliť,“ povedal 25-ročný brankár ohľadom svojej budúcnosti.
Trnovský bol v kádri „belasých“ už od zimy 2018, a tak má na konte osem majstrovských titulov, čím dorovnal rekord bývalého slovanistu Lukáša Pauscheka. „Volali sme si v piatok, lebo sme najlepší kamaráti a kontakt udržiavame. Niečo som zachytil ohľadom Michaloviec, ale dopočul som sa to iba z internetu,“ dodal. V sobotu sa s belasým dresom lúčil aj ďalší odchovanec, Róbert Mak: „Ešte mi to nedochádza. Nemalo by to byť smutné, mali by sme oslavovať majstra, takže snažím sa to tak dávať najavo. Ale určite vo vnútri to bolo veľmi emotívne, podľa mňa mi to dôjde neskôr, keď si to budem doma všetko premietať. Za tie dva roky som tu zažil neuveriteľné momenty. Mal som šesť rokov a povedal som, že za tento klub by som chcel hrávať a chcel by som dosiahnuť veľké úspechy. Hlavne ten prvý rok bol pre mňa šok, lebo hneď sme hrali Ligu majstrov. Pre mňa ako veľkého slovanistu z domu odtiaľto to bolo niečo nádherné. Neviem, či dokážem dať nejakému klubu to, čo teraz Slovanu. Som vďačný, že takáto bodka sa mi podarila v Slovane.“
Bývalý reprezentačný krídelník s klubovými skúsenosťami z Anglicka, Nemecka, Grécka, Ruska, Turecka, Maďarska aj Austrálie podpísal na Tehelnom poli v lete 2024 zmluvu na dva roky. Hneď v úvodnom ročníku sa podieľal na historickom postupe do ligovej fázy milionárskej súťaže, a to najmä krásnym gólom v 3. kole kvalifikácie LM proti Apoelu, keď v nadstavenom čase prvého duelu na domácom ihrisku zvýšil na konečných 2:0. „Nechám si to najbližšie dva mesiace uležať v hlave a uvidím, čo mi ešte futbal prinesie do života. Ale ak už z toho nebudem mať radosť, tak si to veľmi dobre premyslím, pretože mám aj rodinu a deti,“ povedal ohľadom svojej budúcnosti 35-ročný Mak, ktorý za Slovan odohral 90 stretnutí. Strelil v nich 22 gólov a pridal 6 asistencií.
Zároveň vyhlásil, že dres iného ligového klubu na Slovensku obliekať nemieni: „Pokračovať na Slovensku je vylúčené. Povedal som, že Slovan je pre mňa jediný klub na Slovensku a mne by to svedomie nedovolilo ísť niekde inde. Mám len jeden klub v srdci, a to je Slovan Bratislava. A či ísť do zahraničia po Sydney, to asi nie. Neviem, uvidím, možno. Keby nejaká príležitosť príde a cítil by som, že je to pre mňa výhodné, tak by som išiel, ale ak nie, tak sa dôstojne rozlúčim. Myslím si, že moja kariéra mala aj nejaké pády, ale zažil som veľa titulov vo veľa krajinách, krásne momenty v reprezentácii, takže som veľmi rád, akú kariéru som mal.“
Slovenský majster už začal s prestavbou kádra, ktorý postupne omladzuje. Teraz odišli z kabíny významné osobnosti a lídri. „Je to plné emócií. Tešíme sa zo zisku majstrovského titulu, ale lúčia sa hráči, ktorí tvorili obrovskú časť našej histórie a boli súčasťou jedného z najúspešnejších období klubu. Vieme, v akom sme v stave. S Kevinom Wimmerom rokujeme o zmluve, je záujem o niektorých našich hráčov, ale to sa bude riešiť v nasledujúcom období. Niekto to možno vníma, že odišlo veľa hráčov. Treba povedať, že chalani už v druhej časti sezóny dávali tomu mužstvu viac v kabíne, z pohľadu prístupu a mentálnej pomoci, ale na ihrisku to ťahala už druhá garnitúra, ktorú oni vychovali. A verím, že ju pripravili dobre,“ vyjadril sa generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
Zároveň zhodnotil aj končiacu sa spoluprácu so staronovým kormidelníkom slovenskej reprezentácie Vladimírom Weissom st.: „Koniec koncov sme sa vedeli vždy doplniť a fungovalo to. K životu patria aj nezhody a rôzne názory, lebo keby sme si v klube všetci iba pritakávali, tak sa ťažko niekam posunieme. Aj keď sme sa niekedy na niečom možno pochytili, tak v konečnom dôsledku to fungovalo. Výsledkom toho bolo päť titulov, Liga majstrov a každoročná účasť v pohárovej Európe. Rád by som sa poďakoval Vladovi Weissovi staršiemu za to, čo odviedol pre klub. Čokoľvek sa stalo, ako on povedal, on odpúšťa mne, ja odpúšťam jemu, odpúšťame si navzájom. Jedna éra sa skončila a ideme ďalej.“
