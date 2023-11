Oddelenie hráčskej bezpečnosti suspendovalo McAvoya na 4 zápasy

New York 1. novembra (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti zámorskej hokejovej NHL suspendovalo na štyri zápasy Charlieho McAvoya z Bostonu. Dvadsaťpäťročného amerického obrancu potrestali za tvrdý atak na Olivera Ekmana-Larssona z Floridy.



Po uložení zákazu činnosti a disciplinárnom konaní bezpečnostné oddelenie uviedlo, že McAvoy sa mohol vyhnúť priamemu kontaktu s hlavou švédskeho obrancu. Incident sa odohral v polovici tretej tretiny zápasu medzi Bostonom a Floridou (3:2 pp). Panthers sa zaoberali aj zákrokom McAvoya na Cartera Verhaegha v prvej tretine. Tréner Floridy Paul Maurice po zápase na otázku, aký je jeho názor na zákrok na Ekmana-Larssona, odpovedal: "Myslím si, že to bolo presne také isté ako zákrok na Verhaegheho v prvej tretine."



Pre McAvoya je to druhý trest v NHL za napadnutie hlavy súpera. Prvú "stopku" na jeden duel dostal v play off sezóny 2018/19 za nedovolený zákrok na útočníka Columbusu Josha Andersona. Člen prvej formácie Bruins príde o 197.917 USD z platu. Ak sa voči trestu neodvolá, nebude môcť hrať až do zápasu Bostonu na ľade Montrealu (11. novembra).