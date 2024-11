Ödegaard bude absentovať v zostave Nórska v Lige národov

Oslo 12. novembra (TASR) - Nórska futbalová reprezentácia sa bude musieť v novembrovom asociačnom termíne zaobísť bez svojho kapitána Martina Ödegaarda. Dvadsaťpäťročný stredopoliar londýnskeho Arsenalu sa v Osle pripojil k národnému tímu, no zdravotný stav mu neumožnil pomôcť spoluhráčom v zápasoch B-divízie Ligy národov proti Slovinsku a Kazachstanu.



Ödegaard sa vrátil do základnej zostavy "kanonierov" v nedeľňajšom stretnutí na pôde FC Chelsea (1:1) po dvojmesačnej absencii spôsobenej zranením členka. "Po rozhovoroch s lekárskym personálom národného tímu sme žiaľ dospeli k záveru, že situácia nie je dostatočne dobrá na to, aby som odohral tieto zápasy. Musím počúvať svoje telo, dokončiť rehabilitačný proces a dostať sa späť do dobrej formy," povedal Ödegaard pre oficiálny web Nórskeho futbalového zväzu.