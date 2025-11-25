< sekcia Šport
Ödegaard by sa mohol vrátiť do súťaží proti Bayernu
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Nórsky futbalista Martin Ödegaard by sa mohol vrátiť do súťažného kolotoča v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. V utorok to naznačil tréner Arsenalu Mikel Arteta.
Dvadsaťšesťročný stredopoliar a kapitán londýnskeho tímu sa naposledy predstavil v ligovom stretnutí s West Hamom (2:0) na začiatku októbra. Pre zranenie kolena vynechal októbrové i novembrové duely európskej kvalifikácie na MS 2026, Nóri napokon postúpili na šampionát bez straty bodu. Ödegaard, ktorého trápili od začiatku sezóny viaceré zranenia, bol takmer fit už na nedeľný súboj proti Tottenhamu (4:1). „V poslednom zápase bol veľmi blízko, takže dúfame, že bude k dispozícii proti Bayernu,“ citovala Artetu agentúra AP.
