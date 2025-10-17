< sekcia Šport
Ödegaard sa zrejme vráti až po novembrovej reprezentačnej pauze
Ödegaard stanovil nepríjemný rekord v anglickej najvyššej súťaži, keďže sa stal prvým hráčom, ktorý striedal v úvodnom dejstve v troch zápasoch po sebe.
Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Nórsky futbalista Martin Ödegaard sa možno vráti do hry až po novembrovom asociačnom termíne. O stave kapitána Arsenalu informoval tréner Mikel Arteta s tým, že pevný dátum uzdravenia nie je jasný.
Ödegaard stanovil nepríjemný rekord v anglickej najvyššej súťaži, keďže sa stal prvým hráčom, ktorý striedal v úvodnom dejstve v troch zápasoch po sebe. Naposledy sa tak stalo 4. októbra v zápase proti West Hamu (2:0), keď Ödegaarda vystriedal v 30. minúte Martin Zubimendi pre zranenie kolena. Dvadsaťšesťročný stredopoliar už mal v tejto sezóne opakovane problémy so zranením ramena.
„Budú to týždne. Momentálne nie je konkrétny dátum jeho návratu, no napreduje dobre. V tejto sezóne má smolu na zranenia,“ citovala Artetu agentúra AFP. Mohlo by to byť po nadchádzajúcom asociačnom termíne, uvidíme ako to pôjde, ako sa bude hojiť koleno. Veľa záleží aj od zvládania rehabilitácie, takže je priskoro odpovedať," povedal Arteta.
Napriek kapitánovým zraneniam, ku ktorým sa pridali aj problémy Bukaya Saku, Kaia Havertza, Williama Salibu a Noniho Maduekeho, mal Arsenal dobrý štart do prebiehajúcej sezóny. „Gunners“ sú po siedmich zápasoch na čele tabuľky o bod pred obhajcami z Liverpoolu. V predošlých troch sezónach mali majstrovské ambície, no zakaždým obsadili tretie miesto.
