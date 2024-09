Ödegaard si v zápase s Rakúskom zranil členok

Oslo 10. septembra (TASR) - Nórsky futbalista Martin Ödegaard si poranil členok v pondelkovom zápase 3. skupiny B-divízie Ligy národov proti Rakúsku (2:1). Dvadsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar a kapitán tímu a aj Arsenalu musel v druhom polčase po súboji s Christophom Baumgartnerom opustiť ihrisko a v utorok absolvuje vyšetrenie magnetickou rezonanciou.



Tréner Stäle Solbakken po stretnutí uviedol, že jeho zranenie nevyzerá dobre. "Videl som, že sedí a okolo neho sú fyzioterapeuti. Nemal šancu pokračovať v zápase a vieme, že to bol výron členka. Tí z nás, ktorí hrali futbal, vedia, že so šťastím to môže dopadnúť dobre, ak nie sú väzy roztrhnuté,“ povedal tréner pre nórsku televíziu TV 2. Doplnil ho lekár Ola Sand: "Martinovi sa darí celkom dobre. Výron členka sa ťažko rieši hneď, takže musíme vidieť, ako sa veci budú vyvíjať ďalej."



Nóri vyhrali vďaka gólom Felix Myhreho a Erlinga Haalanda. Útočník Manchestru City nastúpil v 35. zápase za národný tím a v 80. minúte rozhodol o triumfe severanov, keď zaznamenal už 32. gól. Mužstvo Solbakkena predtým remizovalo na ihrisku Kazachstanu 0:0. Nórom v tabuľke patrí druhé miesto za Slovincami. Informovala o tom agentúra Reuters.