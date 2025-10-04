Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Šport

Ödegaard utrpel ďalšie zranenie, Arteta: Nezdal sa veľmi pozitívny

.
Zranený kapitán futbalistov Arsenalu Londýn Martin Ödegaard odchádza z ihriska v zápase 7. kola anglickej Premier League FC Arsenal - West Ham United v Londýne v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Ödegaarda musel pre zranenie striedať už v treťom zo siedmich duelov, 26-ročný stredopoliar mal predtým problémy s ramenom.

Autor TASR
Londýn 4. októbra (TASR) - Futbalistom Arsenalu Londýn bude nejaký čas opäť chýbať kapitán Martin Ödegaard. V sobotnom zápase Premier League proti West Hamu (2:0) si poranil ľavé koleno a z trávnika sa pobral predčasne v 30. minúte.

Pre nórskeho reprezentanta je to už tretie zranenie v prebiehajúcej sezóne. „Myslím, že tam bol náraz kolena na koleno a okamžite cítil diskomfort. Práve som s ním hovoril, ale nezdal sa veľmi pozitívny. Má ortézu a budeme musieť počkať, čo povedia lekári,“ uviedol po stretnutí tréner tímu Mikel Arteta.

Ödegaarda musel pre zranenie striedať už v treťom zo siedmich duelov, 26-ročný stredopoliar mal predtým problémy s ramenom. „Nemali sme ho od začiatku sezóny z jedného alebo druhého dôvodu, dvakrát si poranil rameno a potom prišlo toto. Nájdeme riešenia, ale náš kapitán je hráč, ktorý nám dáva úplne iný rozmer. Počkajme si a dúfajme, že to nebude až také zlé,“ dodal španielsky kouč podľa AP.

Arsenal sa v sobotu posunul na čelo najvyššej anglickej súťaže, doterajší líder Liverpool totiž prehral na pôde Chelsea 1:2. „Kanonieri“ majú na konte 16 bodov, obhajcovia titulu o bod menej.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

PRIESKUM: So znížením počtu VÚC súhlasí 40,7 percenta respondentov