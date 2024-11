Ödegaard z Arsenalu je už v záverečnej fáze svojej rekonvalescencie

Londýn 1. novembra (TASR) - Nórsky futbalista Martin Ödegaard z Arsenalu sa nachádza v záverečnej fáze svojej niekoľkotýždňovej rekonvalescencie po zranení členka. Podľa trénera Mikela Artetu by 25-ročný stredopoliar mohol vycestovať už na stredajší zápas Ligy majstrov proti Interu Miláno.



Vynechať by mal ešte sobotné stretnutie na ihrisku Newcastlu United v Premier League. "Teraz prichádza do fázy, keď ho začneme pomaly zaťažovať. Uvidíme, ako sa vyrovná s bolesťou a či bude jeho pohyblivosť už dostatočne prirodzená. Fyzicky je na dobrej úrovni. Veríme, že už v stredu by mohol s nami vycestovať do Milána. V sobotu ešte nebude hrať," sprostredkovala Artetovo vyjadrenie agentúra AP.



Kapitán Arsenalu sa zranil 9. septembra počas zápasu skupinovej fázy Ligy národov proti Rakúsku. Tréner nórskej reprezentácie Staale Solbakken pred pár dňami vyjadril nádej, že by Ödegaard mohol stihnúť novembrové zápasy LN v Slovinsku (14.11.) a proti Kazachstanu (17.11.).



"Všetko nasvedčuje tomu, že jeho zotavovanie sa vyvíja podľa plánu. Zostáva už len pár krokov k tomu, aby mohol začať trénovať najprv individuálne a potom s tímom. Ešte záleží na tom, ako zareaguje na návrat do tréningového procesu, ale predpokladáme, že bude pripravený," uviedol Solbakken podľa agentúry DPA.