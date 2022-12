Odermatt je na čele po 1. kole obrovského slalomu, Adam Žampa vypadol

Val d´Isere 10. decembra (TASR) – Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom Val d´Isere viedol o 45 stotín sekundy pred Rakúšanom Manuelom Fellerom, na tretej priečke figuroval Nemec Alexander Schmid s výrazným odstupom 1,19 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa úvodné kolo nedokončil, jeho brat Andreas obsadil nepostupovú 42. pozíciu (+4,75).



Odermatt vykročil za druhým víťazstvom v obrovskom slalome v prebiehajúcej sezóne. Na zľadovatenú zjazdovku so zlou viditeľnosťou vyšiel ako druhý a aj keď jeho výkon nebol stopercentný, ukázal rýchlosť a z priebežnej prvej pozície ho už nikto nezosadil. Priblížiť sa mu dokázal len Feller, zvyšní pretekári strácali viac ako sekundu.



Nepriaznivé podmienky si vyžiadali vypadnutie viacerých pretekárov vrátane Adama Žampu, ktorý štartoval s číslom 28. Nevyšiel mu úvodný sektor a rozhodujúcu chybu urobil v prostrednej časti trate. Stratil kontrolu, nedokázal spraviť oblúk do ďalšej bránky a preteky sa pre neho skončili. Andreas nastúpil pre zlomeninu ruky so špeciálnou dlahou a problémy mu taktiež robil druhý sektor, kde stratil viac ako 2,5 sekundy. Na postupovú priečku mu chýbalo 1,45 s. Druhé kolo je na programe o 12.30 h.