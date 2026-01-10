< sekcia Šport
Odermatt je po 1. kole na čele obrovského slalomu v Adelbodene
Líder celkového poradia SP Odermatt sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami na zjazdovke Chuenisbärgli.
Autor TASR,aktualizované
Adelboden 10. januára (TASR) - Domáci lyžiar Marco Odermatt bol na čele po elitnej tridsiatke prvého kola sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v Adelbodene. Vo švajčiarskom stredisku dosiahol čas 1:14,40 minúty a pred druhým Lucasom Braathenom Pinheirom z Brazílie mal náskok 49 stotín sekundy. Tretí bol s mankom 0,53 s Timon Haugan z Nórska. V pretekoch štartovali aj slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66).
Líder celkového poradia SP Odermatt sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami na zjazdovke Chuenisbärgli. Pred štartom dostal do vysielačky informáciu, že trať nie je v hustom snežení taká rýchla a preto musí ísť od začiatku „na plný plyn“. To aj urobil, vyhol sa chybám a do cieľa prišiel s náskokom 49 stotín pred dovtedajším lídrom Braathenom, ktorý odštartoval s číslom jeden. Túto dvojicu už nik nepredbehol, najbližšie sa priblížil tretí Haugan (+0,53 s). Kvalitnú jazdu predviedol aj Leo Anguenot, Francúz so štartovým číslom 18 figuroval na štvrtej priečke. Ešte viac sa posunul Rakúšan Joshua Sturm, ktorý odštartoval z 33. pozície a do druhého kola išiel z piateho miesta (+0,87 s).
Slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66) nepostúpili. Prvý z nich skončil so stratou tri a pol sekundy na 39. priečke, 84 stotín za postupovými miestami. Druhému jazda na zasneženej zjazdovke vôbec nevyšla a s mankom 5,27 s obsadil 57. pozíciu.
