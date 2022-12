Adam Žampa postúpil do 2. kola obrovského slalomu, Andreas 45.

Alta Badia 19. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole pondelkového obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskej Alta Badii viedol o 60 stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, na tretej priečke figuroval už s výrazným odstupom ďalší Švajčiar Lois Meillard (+1,10 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa postúpil do 2. kola z 25. miesta so stratou 4,29 sekundy na lídra, jeho bratovi Andreasovi nevyšla jazda a obsadil nepostupovú 45. priečku.



Odermatt štartoval s číslom dva a na náročnej trati predviedol omnoho lepší výkon ako v nedeľu, keď bol po prvom kole až na deviatej priečke. Najviac sa k nemu priblížil Kristoffersen, ktorý strácal v prvej polovici len 0,26 s, ale v cieli jeho manko narástlo na viac ako pol sekundy. Víťaz prvého obrovského slalomu v Alta Badii, Nór Lucas Braathen nedokončil úvodné kolo.



Starší z bratov Žampovcov štartoval s číslom 40 a síce mal na treťom medzičase stratu 3,92 sekundy, do cieľa už výraznejšie nestratil a zmestil sa do postupovej tridsiatky. Andreas Žampa sa dostal na zjazdovku ako 50. v poradí a v cieli mal výrazné manko 5,24 s na Odermatta, čo nestačilo na postup do druhého kola.