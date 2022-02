Odermatt na čele po 1. kole, Žampovci v tridsiatke

Peking 13. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt bol na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu na ZOH 2022 v Pekingu. Viedol o 4 stotiny sekundy pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom, na tretej priečke figuroval úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Mathieu Faivre z Francúzska, ktorý zaostal o 0,08 s. Slovenskí reprezentanti Adam Žampa (+2,93) a Andreas Žampa (+3,22) sa usadili na 21. a 23. pozícii.



Pretekári sa na trati "Ľadová rieka" v horskom stredisku Jen-čching museli vyrovnať s hustým snežením a veľmi zlou viditeľnosťou, ale aj krátkymi vzdialenosťami medzi bránkami. Podmienky najlepšie zvládol líder celkového poradia Svetového pohára i hodnotenia disciplíny Odermatt, ktorý v tejto sezóne zvíťazil v štyroch z piatich "obrákov" prestížneho seriálu. Ani on sa však nevyhol problémom, keď na jednom mieste vyšiel ďaleko z línie a musel korigovať smer svojej jazdy. Okrem Brennsteinera a Faivrea len tesne zaostávali Nór Henrik Kristoffersen (+0,12) a Francúz Thibaut Favrot so štartovým číslom 17 (+0,19).



Bratia Žampovci išli typicky agresívne a napriek chybám sa dostali do elitnej tridsiatky 2. kola (6.45 SEČ). "Čakal som, že to bude rozbitejšie, v prvých bránkach som zostal trošku viac vzadu. Netlačil som do toho, potom ma to stiahlo, prišla prvá chyba a ťažko sa mi do toho chytalo naspäť. Možno som až príliš chcel, išiel som do toho trošku s rešpektom a nakoniec sú z toho skoro tri sekundy straty, čo je brutálne veľa. Podmienky sú ťažké, ale pre všetkých. V druhom kole sa budem snažiť dať do toho všetko, lebo je to nabité ako zvyčajne," povedal starší zo súrodencov Adam, ktorý štartoval s číslom 22. Mladší Andreas s 35-kou sa zaradil len o dve miesta zaňho: "Podmienky sú pre všetkých rovnaké, každý sa s tým musí vyrovnať. Mrzí ma len to, že sa mi nešlo dobre, vo štvrtej bráne akoby ma nedržali lyže na tom snehu. Je to veľmi špecifické, namiesto toho, aby som išiel dole kopcom, som stále točil pod bránu, čo ma stálo čas. Nie je koniec, druhé kolo bude s lepším číslom, budem sa snažiť podať čo najlepší výkon." Prvé kolo dokončilo iba 54 z 87 štartujúcich.