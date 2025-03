Odermatt obhájil v Hafjelli veľký glóbus i malý za obrák

Hafjell 15. marca (TASR) - Švajčiar Marco Odermatt obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarov i v hodnotení disciplíny obrovského slalomu. V sobotu skončil druhý v nórskom Hafjelli a vytvoril si pred súpermi nedostihnuteľný náskok. Odermatt ukoristil celkový i "obrákový" titul v SP štvrtýkrát v kariére a zároveň v jednej sérii.



Dvadsaťšesťročný Odermatt vyhral v tejto sezóne tri z doterajších siedmich obrovských slalomov. Pred pretekmi v Hafjelli ho mohol ohroziť len domáci Henrik Kristoffersen, ktorý by však musel súpera predstihnúť o 70 bodov - nakoniec ich získal 15 za 16. priečku, jeho manko vzrástlo o 65 a momentálne činí cez 600 bodov. V hodnotení "obráku" to bolo pre staronového majstra náročnejšie - musel získať o 59 bodov viac než nórsky súper. Odermatt má okrem štyroch veľkých a štyroch "obrákových" glóbusov aj tri za super-G a jeden v zjazde. Obhajca titulu je vo všetkých disciplínach okrem slalomu, ktorý nejazdí a v superobrovskom slalome už vlaňajší veľký glóbus obhájil.



Na trať išiel ako tretí najrýchlejší lyžiar z úvodnej jazdy, stačilo mu síce ísť na istotu, no napriek tomu predviedol druhý najlepší čas v druhom kole po Nemcovi Antonovi Grammelovi (10. miesto). Obzvlášť mu vyšiel nájazd do strminy v treťom sektore, kde spustil lyže a do konca trate si už jazdu ustrážil. V hodnotení pretekov bol pred ním len krajan Loic Meillard o 14 stotín sekundy a pódium doplnil ďalší Helvét Thomas Tumler (+0,23 s). Pre 28-ročného Meillarda to bol druhý triumf v sezóne, tretí v obrovskom slalome a piaty vôbec. S krajanmi sa navyše zapísali do histórie, keď vytvorili druhú švajčiarsku trojicu na pódiu v tejto disciplíne. Preteky poznačil a prerušil tvrdý pád Rakúšana Raphaela Haasera, ktorému sa na konci kvalitnej jazdy prekrížili lyže.



Slovenská súrodenecká dvojica Adam a Andreas Žampvoci bola bez účasti v druhom kole. Adamovi so štartovým číslom 58 vyšla najmenej druhá a štvrtá časť trate - manko na najrýchlejšieho Loica Meillarda zo Švajčiarska bolo dovedna 4,14 sekundy. Jeho brat Andreas s 59-kou sa nezmestil do najlepšej tridsiatky, keď obsadil 52. miesto – od postupu ho delila presne sekunda.