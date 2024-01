Odermatt ovládol zjazd vo Wengene a upevnil si post lídra SP

Wengen 13. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára vo Wengene. Domáci pretekár zopakoval prvenstvo zo štvrtka na rovnakom svahu a pripísal si siedme víťazstvo v sezóne, z toho druhé v zjazde. Upevnil si tak vedúcu priečku v boji o veľký krištáľový glóbus i malý za disciplínu.



Druhé miesto obsadil Francúz Cyprien Sarrazin s mankom 59 stotín. Tretí skončil Talian Dominik Paris už s výrazným odstupom 1,92 sekundy.



Preteky sa na rozdiel od štvrtkových, ktoré boli náhradou za zrušené podujatie v Beaver Creeku, konali na tradičnej, neskrátenej trati. Odermatt za ideálneho slnečného počasia Lauberhorn ovládol, keď predviedol jazdu bez viditeľných chýb. Na svojich súperov výrazne získal ideálnym prejazdom najužšieho úseku trate, keď si pred nájazdom na Kernen S veľmi nepribrzdil. Do cieľa prišiel s náskokom priepastných 2,55 sekundy na dovtedy vedúceho Francúza Adriena Theauxa.



Víťaz piatkového super-G Sarrazin išiel hneď za ním s deviatkou a potvrdil, že aktuálne má dobrú formu. Na zjazdovke sa však nevyhol chybám. Už v hornej časti trate zavadil o jednu z bránok a ideálne neprešiel ani Kernen S. Paris s desiatkou prišiel do cieľa tretí a hneď za ním štartoval ďalší favorit, Nór Aleksander Aamodt Kilde mal však ťažký pád. Tretí muž celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie zjazdu nezvládol cieľovú zákrutu, keď vyšiel z ideálnej stopy a skončil v ochrannej bariére. Po páde vo veľkej rýchlosti mu ošetrovali pravú nohu a vrtuľník musel dvojnásobného víťaza zjazdu vo Wengene transportovať do nemocnice. Preteky pokračovali po približne 20-minútovej pauze, na pódiových priečkach sa už nič nezmenilo.