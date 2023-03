Odermatt potvrdil glóbus v super-G 12. triumfom sezóny

Výsledky finálového super-G SP v Soldeu:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1:23,91 min., 2. Marco Schwarz (Rak.) +0,29 s, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,71, 4. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,86, 5. Jeffrey Read (Kan.) +0,87, 6. Andreas Sander (Nem.) +0,96, 7. Dominik Paris (Tal.) +0,98, 8. Mattia Casse (Tal.) +0,99, 9. Raphael Haaser (Rak.) +1,02, 10. Justin Murisier (Švaj.) +1,12



Celkové poradie SP (po 36 súťažiach z 38):



1. Odermatt 1942 b., 2. Kilde 1340, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 1014, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) 953, 5. Loic Meillard (Švaj.) 831, 6. Lucas Braathen (Nór.) 824, ... 116. ADAM ŽAMPA 29



Konečné poradie super-G SP (8):



Super-G Männer (8):



1. Odermatt 740, 2. Kilde 512, 3. Kriechmayr 335, 4. Sander 265, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 253, 6. Stefan Rogentin (Švaj.) 180, 7. Murisier 176, 8. Daniel Hemetsberger (Rak.) 175, 9. Paris 174, 10. Stefan Babinsky (Rak.) 165

Soldeu 16. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral vo štvrtok finálový super-G Svetového pohára v andorrskom Soldeu a potvrdil už predtým istý zisk malého glóbusu. Druhý skončil Rakúšan Marco Schwarz (+0,29 s) a tretí Nór Aleksander Aamodt Kilde (+0,71).Už istý celkový víťaz seriálu vyhral svoje dvanáste preteky SP v sezóne a ak sa mu to podarí aj v obrovskom slalome, vyrovná sa historickým velikánom. Ak v sobotu skončí do tretieho miesta, prekoná mužský svetový rekord v počte sezónnych bodov vo formáte založenom v roku 1992. Zatiaľ ho drží Rakúšan Hermann Maier symbolickým ziskom 2000 bodov z roku 2000.V prvých dvoch meraniach finálového super-G mal síce najlepšie medzičasy Kilde, potom však vo veľkej rýchlosti spravil v polovici trate chybu v ťažkom oblúku, výrazne klesol a otvoril cestu Odermattovi. Švajčiar podal najstabilnejší výkon a ťažil z toho, že v hornej tretine vcelku prirodzene stratil technik Schwarz. Rakúšan však potvrdil, že z výborného slalomára a schopného obrákara sa stáva univerzál, ktorý prvoakostne jazdí tri disciplíny a v zjazde sa zlepšuje, čo ho do nasledujúcich rokov pasuje za veľkého rivala oboch pretekárov zo štvrtkových stupňov.