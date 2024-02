Odermatt potvrdil úlohu favorita a má tretí veľký glóbus

Odermatt má veľký glóbus a útočí na bodový rekord: "Užívam si to"

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt. Foto: TASR/AP

Palisades Tahoe 24. februára (TASR) - Švajčiar Marco Odermatt obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarov. V sobotu vyhral obrovský slalom v americkom Palisades Tahoe a vytvoril si pred súpermi nedostihnuteľný, vyše tisícbodový náskok. Odermatt ukoristil celkový triumf v SP tretíkrát v kariére a v jednej sérii.V tejto sezóne tak vyhral všetkých sedem doterajších "obrákov" a priblížil sa aj k zisku malého glóbusu v disciplíne. Naň mu stačí získať o šesť dní v Aspene o štrnásť bodov viac než Chorvát Filip Zubčič - stopercentne mu tak stačí triumf. Zubčič vypadol v sobotu na zjazdovke Red Dog v druhom kole. Dvdsaťšesťročný Odermatt má okrem troch veľkých glóbusov na konte aj dva za obrovský slalom a jeden za super-G. Aj v týchto disciplínach je zároveň obhajca a na titul mieri v tejto sezóne aj v zjazde. K zisku celkového titulu vo veľkom predstihu po pomohli aj zranenia ďalších dvoch ašporantov na veľký glóbus - sezóna sa predčasne skončila pre Rakúšana Marca Schwarza i Aleksandra Aamodta Kildeho z Nórska.Odermatt potreboval na zaistenie titulu získať o 78 bodov viac ako Manuel Feller z Rakúska. Na trať išiel ako najrýchlejší lyžiar prvého kola v úplnom závere a Feller figuroval na siedmom mieste. Akýkoľvek výsledok okrem víťazstva by v tejto situácii oslavy Odermattovho titulu oddialil. Suverén, ktorý vyhral desiaty "obrák" za sebou a v tejto sezóne ešte nenašiel v disciplíne premožiteľa, výraznejšie zaváhal na začiatku druhej časti. Prechod do technicky náročnej strminy mu nevyšiel ideálne a jeho náskok na priebežného lídra Henrika Kristoffersena z Nórska sa zmenšil na dvanásť stotín. Na treťom medzičase dokonca strácal na súpera, ktorý predviedol výstavný záver. Napriek tomu dokázal Odermatt v závere nabrať rýchlosť, ešte viac času a potvrdiť svoju suverenitu.Kristoffersen zaostal o dvanásť stotín a najlepšiu trojku doplnil domáci River Radamus s priepastným mankom 1,37 sekundy. Američan však napriek tomu mal dôvod na radosť, keďže dosiahol premiérové pódium v kariére. Dvadsaťšesťročný Odermatt zvíťazil v americkom stredisku prvýkrát v kariére. Predtým tam štartoval len vlani a skončil druhý za Marcom Schwarzom. Práve vtedy naposledy nevyhral "obrák", od vlaňajších pretekov v Kranjskej Gore ťahá šnúru desiatich víťazstiev v tejto disciplíne. Celkovo to bol jeho 35. triumf a 21. v obrovskom slalome. Okrem šiestich obrovských slalomov zvíťazil v tomto ročníku v dvoch zjazdoch i super-G.V pretekoch štartoval aj Slovák Andreas Žampa. Na trať išiel s číslom 41 a nepodarilo sa mu zopakovať výkon z predošlého "obráku" v Bansku, kde postúpil do druhého kola premiérovo v sezóne. V druhej časti trate urobil hrubú chybu, mal problém udržať stabilitu a stratil mnoho času. O chvíľu spravil v snahe kompenzovať to rovnakú chybu ešte raz. Po príchode do cieľa mal spoločný najhorší čas spolu so Švédom Williamom Hanssonom, na Odermatta stratil 4,27 sekundy.Bern 25. februára (TASR) - Švajčiar Marco Odermatt ovládol sezónu 2023/24 Svetového pohára alpských lyžiarov. Istotu obhajoby veľkého krištáľového glóbusu získal v sobotu už desať pretekov pred koncom a môže sa sústrediť na prekonávanie významných míľnikov. Na dosah má vylepšenie vlastného rekordu v celkovom zisku bodov a môže sa stať prvým lyžiarom po 23 rokoch, ktorý získa aspoň štyri krištáľové glóbusy.Dvadsaťšesťročný Odermatt sa v sezóne vyhol zraneniam, čo sa nepodarilo jeho súperom. Nór Aleksander Aamodt Kilde, Rakúšan Marco Schwartz, či Francúz Alexis Pinturault museli sezónu predčasne ukončiť a Švajčiar tak mal otvorenú cestu za tretím celkovým triumfom v sérii. Potvrdil ho symbolicky prvenstvom, keď vyhral obrovský slalom v americkom stredisku Palisades Tahoe. Na konte má 11 víťazstiev v sezóne a môže sa pokúsiť vyrovnať rekord Mikaely Shiffrinovej, ktorá v sezóne 2018/19 uspela 17-krát. Do konca ročníka by sa mal predstaviť ešte v šiestich pretekoch, štyri slalomy by sa ho tradične týkať nemali. V kategórii mužov majú najviac triumfov za sezónu na konte Švéd Ingemar Stenmark (1978/79) a Rakúšania Hermann Maier (2000/01) s Marcelom Hirscherom (2017/18). Všetci traja zaznamenali 13 prvenstiev, čo je méta, ktorú by Odermatt nemal mať problém prekonať. Predovšetkým pre jeho výbornú fazónu v obrovskom slalome.Švajčiar v sobotu nespoznal trpkosť prehry už v desiatom "obráku" v sérii. Iba dvaja lyžiari pritom pred ním dokázali uspieť aspoň desaťkrát za sebou v jednej disciplíne - Stenmark vyhral 14 obrovských slalomov v rade v rokoch 1978-80 a Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová 11 zjazdov v rokoch 1972-74. Do konca sezóny sú na programe ešte štyri obrovské slalomy a Odermatt už nepotrebuje body z inej disciplíny, aby získal v celkovom hodnotení viac ako 2042 bodov, ktoré mal na konte po skončení rekordného minulého ročníka. Aktuálne má na konte 1702. "Chcem zvíťaziť v každých pretekoch. To je cieľom do konca ročníka," povedal po sobotňajšom triumfe Odermatt podľa APA. Pokiaľ sa však Švajčiar nepustí do slalomov, nemá už šancu dosiahnuť na absolútny bodový rekord SP. Ten drží Slovinka Tina Mazeová zo sezóny 2012/13 a má hodnotu 2414 bodov.Odermatt vedie klasifikáciu obrovského slalomu, super-G aj zjazdu. Spolu s veľkým glóbusom má tak na dosah zisk štyroch krištáľových trofejí. To naposledy dokázal Maier v roku 2001. V hre je aj triumf s rekordným náskokom v celkovom poradí pred najbližším súperom. Maier v spomenutej sezóne triumfoval s náskokom 743 bodov pred krajanom Stephanom Eberharterom. Odermatt mal po sobote náskok 1001 na Rakúšana Manuela Fellera. "Všetko sa vyvíja dobre. Užívam si to. Som si istý, že sa mi podarí nazbierať ešte veľa bodov," vyjadril spokojnosť Odermatt.