Odermatt skončil oficiálne s malým glóbusom za zjazd: Som šťastný
Odermatt si oficiálne prevzal malý krištáľový glóbus. Zjazd ovládol tretí rok za sebou.
Autor TASR
Kvitfjell 21. marca (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris sa stal víťazom záverečného zjazdu Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2025/26. V nórskom stredisku Kvitfjell triumfoval s náskokom 19 stotín sekundy pred úradujúcim olympijským víťazom v tejto disciplíne Švajčiarom Franjom von Allmenom. Pódium doplnil Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,60 s). Už istý víťaz veľkého krištáľového glóbusu aj hodnotenia zjazdu Marco Odermatt zo Švajčiarska obsadil až 7. miesto (+0,92).
Práve švajčiarsky fenomén alpského lyžovania vyhral štyri z deviatich zjazdov v kalendári disciplíny. Dvakrát v sezóne sa radoval z triumfu von Allmen a po jednom pridali Talian Giovanni Franzoni a naposledy Kriechmayr vo francúzskom Courcheveli. Paris je tak piaty rôzny víťaz zjazdu v tejto sezóne. Vo finálových pretekoch v Kvitfjelli štartoval až s číslom 13. Napriek tomu výrazným spôsobom odskočil od konkurencie a dovtedy prvému Kriechmayrovi nadelil šesť desatín sekundy. Tridsaťšesťročnému Talianovi sa najbližšie priblížil von Allmen so štrnástkou, ktorého pripravili o víťazstvo v Nórsku slabšie časy v úvodnom a záverečnom úseku trate. Odermatt ovládol disciplínu so ziskom 706 bodov, za nim nasledoval von Allmen (515) a do top 3 sa posunul Paris (441), ktorý zaznamenal jubilejné 20. zjazdové víťazstvo v rámci SP.
Odermatt si oficiálne prevzal malý krištáľový glóbus. Zjazd ovládol tretí rok za sebou. „Určite som chcel byť dnes rýchlejší a skončiť na pódiu, čo by bolo skvelé. Po niekoľkých minútach, keď mám v rukách ďalší glóbus, toto sklamanie jednoznačne vyprchalo a som veľmi šťastný za výsledky v tejto sezóne,“ povedal Odermatt v rozhovore pre FIS.
Kariéru uzavrel vo veku 30 rokov švajčiarsky pretekár Niels Hintermann. V prebiehajúcej sezóne ju reštartoval, keď sa vrátil po úspešnej liečbe lymfómu, no po zvážení rôznych okolností sa rozhodol pre definitívny koniec. Počas kariéry vystúpil na pódium v SP celkovo sedemkrát, v troch prípadoch na najvyšší stupienok. Posledné víťazstvo v kariére tak zaznamenal práve v Kvitfjelli, kde vyhral zjazd v roku 2024.
Svetový pohár v nórskom Kvitfjelli - záverečný zjazd sezóny 2025/26:
1. Dominik Paris (Tal.) 1:45,37 min.,
2. Franjo von Allmen (Švaj.) +0,19 s,
3. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,60,
4. Alexis Monney (Švaj.) +0,66,
5. Miha Hrobat (Slovin.) +0,86,
6. Stefan Rogentin +0,89,
7. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +0,92,
8. Jacques Benjamin Alliod (Tal.) +1,12,
9. Daniel Hemetsberger (Rak.) +1,14,
10. Florian Schieder (Tal.) +1,27
Celkové poradie v SP (po 33 z 36 pretekov):
1. Odermatt 1626 b. - istý veľký krištáľový glóbus,
2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 958,
3. Atle Lie McGrath 844,
4. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 771,
5. Loic Meillard (Švaj.) 763,
6. von Allmen 744,...
136. Andreas ŽAMPA (SR) 10
Končené poradie v zjazde (po 9 z 9 pretekov):
1. Odermatt 706 b. - malý krištáľový glóbus,
2. Von Allmen 515,
3. Paris 441,
4. Kriechmayr 382,
5. Giovanni Franzoni (Tal.) 378,
6. Schieder 277
