Odermatt skončil prvý v pádmi poznačenom super-G v Kitzbüheli

Rakúsky lyžiar Raphael Haaser sa raduje v cieli super-G Svetového pohára v alpskom lyžovaní mužov v rakúskom meste Kitzbühel 24. januára 2025. Foto: TASR/AP



super-G v Kitzbüheli:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1:13,25 min, 2. Raphael Haaser (Rak.) +0,11 s, 3. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,30, 4. Franjo von Allmen +0,45, 5. Cameron Alexander (Kan) +0,60, 6. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +0,66, 7. Mattia Casse (Tal.) +0,67, 8. James Crawford (Kan.) +0,69, 9. Justin Murisier (Švaj.) a Giovanni Franzoni (Tal.) obaja +0,72







celkové poradie SP:



1. Odermatt 966 b, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 634, 3. Loic Meillard (Švaj.) 542, 4. Atle Lie McGrath (Nór.) 482, 5. von Allmen 441, 6. Timon Haugan (Nór.) 413







poradie super-G:



1. Odermatt 341, 2. Vincent Kriechmayer (Rak.) 222, 3. Fredrik Möller (Nór.) a Rogentin 220, 5. Casse 215, 6. von Allmen 198

Kitzbühel 24. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral piatkový super-G Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Líder celkového poradia aj disciplíny triumfoval časom 1:13,25 minúty a pripísal si 44. triumf v prestížnom seriáli. Na druhom mieste skončil Rakúšan Raphael Haaser s mankom iba jedenásť stotín sekundy a na treťom ďalší Švajčiar Stefan Rogentin so stratou 0,30 sekundy. Preteky poznačilo množstvo pádov, a tak sa poriadne natiahli.Odermatt potvrdil pozíciu lídra celkovej klasifikácie a v prebiehajúcej sezóne si pripísal už siedme víťazstvo. Na zjazdovke Streif predviedol rýchlu a agresívnu jazdu a do cieľa prišiel s veľkým náskokom 89 stotín pred dovtedajším lídrom Nilsom Allegrem z Francúzska.povedal víťaz, ktorý chce uspieť aj v sobotňajšom zjazde.Hneď za Odermattom nasledovali jeho krajania Franjo von Allmen a Rogentin, ktorí sa za neho zaradili aj vo výsledkoch. Rogentin na druhé miesto s mankom 30 stotín a von Allmen na tretie (+0,45 s). Helvétom však prekazil radosť z kompletného medailového pódia Rakúšan Haaser, ktorý predviedol podobnú jazdu ako víťaz, na posledných dvoch medzičasoch bol dokonca rýchlejší, ale v cieli mal manko jedenásť stotín.V super-G nakoniec neodštartoval Rakúšan Vincent Kriechmayer. Domáci favorit a druhý muž poradia disciplíny si pred týždňom natiahol väz v pravom kolene a po rozcvičke sa tesne pred štartom rozhodol odstúpiť. Súťaž poznačilo viacero pádov, v ochranných sieťach skončil medzi inými Francúz Alexis Pinturault, ktorého odniesol vrtuľník a zdalo sa, že si poranil koleno. Po pádoch nedokončili ani Talian Dominik Paris, Francúz Florian Loriot či domáci Lukas Feurstein. Celkovo neprišlo do cieľa až štrnásť pretekárov.Odermatt má na čele celkového poradia SP 966 bodov a svoj náskok pred druhým Henrikom Kristoffersenom, ktorý v piatok neštartoval, zvýšil na 332 bodov. Na treťom mieste je Loic Meillard (527 b). Dvadsaťsedemročný Švajčiar vedie aj poradie disciplíny, pred Kriechmayerom má náskok 119 bodov.