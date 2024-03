Odermatt stráca už iba dve víťazstvá na rekord Stenmarka

výsledky sobotňajšieho obrovského slalomu SP v Aspene:



1. Marco Odermatt 2:03,20 min, 2. Loic Meillard (obaja Švajč.) +0,34, 3. Timon Haugan (Nór.) +0,58, 4. Luca De Aliprandini +0,68, 5. Alex Vinatzer (obaja Tal.) +1,15, 6. Filip Zubčič (Chorv.) +1,23, 7. Žan Kranjec (Slovin.) +1,36, 8. Thomas Tumler (Švajč.) +1,40, 9. Atle Lie McGrath (Nór.) +1,51, 10. Gino Caviezel (Švajč.) +1,81, Andreas ŽAMPA (SR) nepostúpil do 2. kola



celkové poradie SP (po 31 z 38 súťaží):



1. Odermatt 1902 b*, 2. Manuel Feller (Rak.) 801, 3. Meillard 743, 4. Cyprien Sarrazin (Fr.) 684, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 667, 6. Henrik Kristoffersen (Nór.) 613,..., 131. Andreas ŽAMPA 7



Poradie v obrovskom slalome (9 z 11):



1. Odermatt 900b*, 2. Zubčič 370, 3. Meillard 368, 4. Kristoffersen 350, 5. Kranjec 347, 6. Steen Olsen 297, ..., 49. Andreas ŽAMPA 7



*istý titul

Aspen 2. marca (TASR) - Dominancia švajčiarskeho lyžiara Marca Odermatta vo Svetovom pohári pokračuje. Už istý držiteľ veľkého i malého glóbusu zaznamenal v "" deviaty triumf v tejto zime, keď po piatkovom víťazstve uspel v Aspene aj v sobotňajších pretekoch. Suverén prebiehajúceho ročníka zdolal o 34 stotín krajana Loica Meillarda. Líder prvého kola Alexander Steen Olsen po chybe v predposlednom úseku skončil až na 17. priečke.Odermatt si podmanil aj americké stredisko a na svoje konto pridal už 12. víťazstvo v "" v sérii. Približuje sa tak k rekordu Ingemara Stenmarka, ktorý vyhral 14 obrovských slalomov za sebou v rokoch 1978 až 1980. V priebežnom poradí disciplíny má 530-bodový náskok pred Filipom Zubčičom z Chorvátska.Suverén prebiehajúcej sezóny vstúpil do finálovej jazdy s mankom 32 stotín na priebežného lídra Steena Olsena. Už v prvom kole vyprodukoval Odermatt niekoľko chýb a pred neho sa dostal aj Meillard. Švajčiar mal vo finálovej jazde obrovské problémy udržať sa na nohách v hornej časti trate, keď takmer spadol. To sa premietlo aj do času, pričom prvý sektor zvládlo lepšie ako on až 24 pretekárov. Napriek takmer polsekundovej strate sa dokázal skonsolidovať a potvrdil, že spodnú časť zvláda v Aspene bravúrne. Stratený čas získal späť aSteenovi Olsenovi. Dvadsaťdvaročný Nór, ktorý bojoval o svoje prvé víťazstvo v "", tlak nezvládol a po veľkej chybe v treťom úseku prišiel o najlepší výsledok v disciplíne.Jediný slovenský pretekár Andreas Žampa do druhého kola nepostúpil, keď skončil na 42. mieste. Žampa vyšiel na trať so štartovým číslom 43 a predviedol sľubný úvod. Následne však nabral stratu na rovnakom úseku, v ktorom v piatok vypadol, a jeho jediným bodovým ziskom v ročníku zostáva februárové 24. miesto z bulharského strediska Bansko.V kalendári obrovského slalomu sú na programe ešte dva preteky. Najbližšie v slovinskej Kranjskej Gore (9. marca) a sezónu uzavrie "" v Saalbachu (16. marca).