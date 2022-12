Odermatt triumfoval v obrovskom slalome, Adam Žampa 28.

Alta Badia 19. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v pondelkovom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskej Alta Badii. V súčte časov oboch kôl zdolal Nóra Henrika Kristoffersena, ktorý si zopakoval druhé miesto z nedele, o 20 stotín sekundy. Pódium doplnil Slovinec Žan Kranjec (+0,92 s). Slovák Adam Žampa obsadil 28. miesto s mankom 4,79 sekundy.



Odermatt mal pred druhým kolom viac ako pol sekundový náskok, no už po prvom medzičase ho celý stratil. Vo zvyšku trate však zabral a zaznamenal pätnáste víťazstvo vo SP v kariére a štvrté v prebiehajúcej sezóne. "Bol to jeden z najväčších súbojov v kariére nielen so súpermi, ale aj traťou a únavou. Opäť to bolo veľmi vyrovnané a mal som v niektorých momentoch šťastie. Dúfam, že teraz bude čas a priestor na oddych," uviedol vo vysielaní televízie Eurosport švajčiarsky lyžiar, ktorý zvýšil náskok na čele celkového hodnotenia i v disciplíne.



Adam Žampa si pripísal do celkového hodnotenia ďalšie tri body. Napriek žiadnej výraznejšej chybe v druhom kole prišiel do cieľa na priebežnom šiestom mieste a celkovo klesol o tri priečky v porovnaní s prvým kolom. Jeho brat Andreas obsadil v prvom kole 45. miesto a nepostúpil.