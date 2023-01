Odermatt triumfoval v obrovskom slalome v Adelbodene

výsledky obrovského slalomu SP mužov v Adelbodene:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:30,68 min., 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,73 s, 3. Loic Meillard (Švaj.) +1,66, 4. Manuel Feller (Rak.) +2,27, 5. Žan Kranjec (Slovin.) +2,40, 6. Alexis Pinturault (Fr.) +2,50, 7. Marco Schwarz (Rak.) +2,56, 8. Gino Caviezel (Švaj.) +2,77, 9. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +2,99, 10. Filip Zubčič (Chor.) +3,33, ..., Adam ŽAMPA (SR) nedokončil 1. kolo



celkové poradie SP (po 16 z 38 súťaží): 1. Odermatt 1046 b., 2. Kilde 646, 3. Kristoffersen 565, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) 432, 5. Pinturault 375, 6. Feller 370, ..., 103. Adam ŽAMPA 16



poradie v obr. slalome (5 z 10): 1. Odermatt 460 b., 2. Kristoffersen 345, 3. Kranjec 290, 4. Meillard 196, 5. Lucas Braathen (Nór.) 179, 6. Pinturault 165, ..., 38. Adam ŽAMPA 16

Adelboden 7. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotnom klasickom obrovskom slalome Svetového pohára v Adelbodene. Domáci favorit predstihol o 73 stotín sekundy Nóra Henrika Kristoffersena, úspech švajčiarskych farieb zvýraznil tretím miestom Loic Meillard (+1,66). Odermatt si upevnil vedúce postavenie v celkovom poradí SP i v priebežnom hodnotení disciplíny. Slovák Adam Žampa nedokončil 1. kolo.Dvadsaťpäťročný Odermatt dosiahol v oboch kolách najrýchlejší čas a obhájil vlaňajší triumf v Adelbodene. Celkovo zvíťazil na legendárnom Chuenisbärgli už tretíkrát.povedal v rozhovore pre FIS obhajca veľkého krištáľového glóbusu, ktorý vyhral štvrtý z piatich tohtosezónnych obrákov. Celkovo slávil už 17. triumf v prestížnom seriáli, z toho jedenásty v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.Odermatt má v priebežnom poradí SP už 400-bodový náskok pred druhým Aleksandrom Aamodtom Kilden. Nór skončil v sobotu na deviatom mieste. V klasifikácii disciplíny vedie Odermatt o 115 bodov pred Kristoffersenom.Tradičný obrák opäť preveril kvality pretekárov, nástrahy 1. kola nezvládli Nóri Lucas Braathen, Atle Lie McGrath i domáci Justin Murisier. Joan Verdu z Andorry (č. 24) skončil po páde v ochrannej bariére medzi matracmi. V 1. kole vypadol aj Žampa, ktorý štartoval s číslom 29. Problémy mal už na prvom medzičase, krátko po druhom ho vyhodila terénna nerovnosť mimo líniu, ešte sa zmestil do pravotočivej modrej bránky, no do ďalšej červenej už nie. V 2. kole vypadli zo známych mien Francúz Mathieu Faivre i jeho krajan Victor Muffat-Jeandet, ktorý skončil v ochrannej sieti a po jeho páde museli preteky na niekoľko minút stopnúť.V nedeľu čaká mužov v Adelbodene slalom (10.30/13.30).