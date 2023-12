Odermatt triumfoval v prvom obráku sezóny vo Val d'Isere

Výsledky obrovského slalomu SP mužov vo Val d'Isere:



1. Marco Odermatt (Švajč.) 2:13,93 min, 2. Marco Schwarz (Rak.) +0,98 s, 3. Joan Verdu (And.) +1,32, 4. Filip Žubčič (Chorv.) +1,44, 5. Alexis Pinturault (Fr.) +1,50, 6. Loic Meillard (Švajč.) 2,06, 7. Žan Kranjec (Slov.) 2,15, 8. Henrik Kristoffersen (Nór.) 2,16, 9. Alexander Schmid (Nem.) +2,69, 10. River Radamus (USA) +2,83



Celkové poradie SP (po 2. z 45 pretekov): 1. Schwarz 160 bodov, 2. Manuel Feller (obaja Rak.) 124 bodov, 3. Odermatt 100, 4. Zubčič a Kristoffersen po 68



obrovský slalom (1): 1. Odermatt 100 bodov, 2. Schwarz 80, 3. Verdu 60, 4. Zubčič 50, 5. Pinturault 45, 6. Meillard 40

Val d'Isere 9. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v prvom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára. Vo francúzskom Val d'Isere vyhral tretíkrát po sebe, na druhého v poradí Marca Schwarza z Rakúska mal napriek chybe náskok 0,98 s. Tretie miesto obsadil so stratou 1,32 s Joan Verdu, ktorý dosiahol historický výsledok pre Andorru.Odermatt triumfoval v 1. kole po tom, čo mal na druhého v poradí Nóra Henrika Kristoffersena náskok 65 stotín sekundy. Tomu nevyšlo druhé kolo a rovnako ako tretí Švajčiar Louc Meillard sa nevyhol chybe. Z nej vyťažili Schwarz a Verdu, ktorí na pódiu doplnili Odermatta. Švajčiar mal výborný štart do druhej jazdy, na oboch medzičasoch prekonal dovtedajšieho lídra Schwarza. Potom sa síce nevyhol chybe, po ktorej takmer nevošiel do bránky, no situáciu zvládol a stratené stotiny sekundy ho napokon nepripravili o víťazstvo. Naopak, dosiahol ho s pomerne jednoznačným náskokom. Pre Odermatta to bolo 15. víťazstvo v obrovskom slalome SP.Do druhého kola sa neprebojoval ani jeden zo slovenských bratov Žampovcov. Andreas vyštartoval s číslom 44, no do cieľa sa nedostal po tom, čo spadol po druhom medzičase. Adam mal v cieli stratu 5,51 s a po dojazde figuroval na postupovej 28. pozícii, no napokon sa do prvej tridsiatky nevošiel.