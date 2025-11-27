< sekcia Šport
Odermatt triumfoval v super-G v Copper Mountain
Dvadsaťosemročný Odermatt predviedol čistú dynamickú jazdu, rozhodujúce stotiny na Kriechmayra získal v záverečnej pasáži pred cieľom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Copper Mountain 27. novembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v úvodnom super-G novej sezóny Svetového pohára. V americkom stredisku Copper Mountain zvíťazil pred trojicou Rakúšanov, druhý Vincent Kriechmayr za ním zaostal o osem stotín sekundy, tretí skončil Raphael Haaser (+0,13) a štvrtý Stefan Babinsky (+0,39).
Dvadsaťosemročný Odermatt predviedol čistú dynamickú jazdu, rozhodujúce stotiny na Kriechmayra získal v záverečnej pasáži pred cieľom. Obhajca veľkého glóbusu nadviazal na triumf z úvodného obrovského slalomu sezóny na ľadovci v rakúskom Söldene a slávil celkovo už svoje 47. víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho 16. v super-G. „Stotinky boli dnes na mojej strane. Rakúšania boli veľmi silní, vôbec ma to však neprekvapuje. Od štartu do cieľa som išiel podľa plánu a držal som si líniu,“ povedal Odermatt podľa portálu laola1.at.
Aleksander Aamodt Kilde pri svojom návrate na súťažné svahy po 683 dňoch zaostal za víťazom 1,25 sekundy. Skúsený Nór, ktorý mal v januári 2024 ťažký pád na zjazde vo Wengene, pauzoval pre operáciu kolena a ramena takmer dva roky. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. V piatok pôjdu muži v Copper Mountain obrovský slalom (18.00/21.00 SEČ).
Dvadsaťosemročný Odermatt predviedol čistú dynamickú jazdu, rozhodujúce stotiny na Kriechmayra získal v záverečnej pasáži pred cieľom. Obhajca veľkého glóbusu nadviazal na triumf z úvodného obrovského slalomu sezóny na ľadovci v rakúskom Söldene a slávil celkovo už svoje 47. víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho 16. v super-G. „Stotinky boli dnes na mojej strane. Rakúšania boli veľmi silní, vôbec ma to však neprekvapuje. Od štartu do cieľa som išiel podľa plánu a držal som si líniu,“ povedal Odermatt podľa portálu laola1.at.
Aleksander Aamodt Kilde pri svojom návrate na súťažné svahy po 683 dňoch zaostal za víťazom 1,25 sekundy. Skúsený Nór, ktorý mal v januári 2024 ťažký pád na zjazde vo Wengene, pauzoval pre operáciu kolena a ramena takmer dva roky. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. V piatok pôjdu muži v Copper Mountain obrovský slalom (18.00/21.00 SEČ).