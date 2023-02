Odermatt triumfoval v zjazde a získal prvú medailu z MS

MS vo francúzskom Courcheveli - zjazd mužov:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1:47,05 min, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,48 s, 3. Cameron Alexander (Kan.) +0,89, 4. Marco Schwarz (Rak.) +0,93, 5. James Crawford (Kan.) +1,01, 6. Maxence Muzaton (Fr.) +1,08, 7. Florian Schieder (Tal.) +1,09, 8. Dominik Paris (Tal.) a Miha Hrobat (Slovin.) obaja +1,13, 10. Thomas Dressen (Nem.) +1,15



Courchevel/Meribel 12. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa v nedeľu vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel stal novým majstrom sveta v zjazde. Dvadsaťpäťročný pretekár zdolal o takmer pol sekundy Nóra Aleksandra Aamodta Kildeho, tretí skončil so stratou 0,89 s Kanaďan Cameron Alexander.Pre Odermatta to je premiérová medaila z majstrovstiev sveta, no v minulosti získal až šesť titulov na svetových šampionátoch juniorov a vlani aj zlato na zimných olympijských hrách v Pekingu v obrovskom slalome. Vo Svetovom pohári ešte nikdy nevyhral zjazd, ale bol sedemkrát druhý. Priebežný líder celkového poradia tejto sezóny SP mal oproti súperom pomalší štart, no výborne zvládol strednú pasáž s viacerými technickými nerovnosťami a do spodnej časti si priniesol veľkú rýchlosť, ktorá mu nakoniec stačila na triumf. Kilde išiel na zjazdovke L'Eclipse podobne a na záverečnom medzičase mal dokonca o stotinu lepší čas, v cieli však zaostal až o 0,48 s. Pre Kildeho je to druhé striebro zo šampionátu, druhý bol aj v super-G.povedal Odermatt pre ZDF. "uviedol Kilde.Nedeľňajšie preteky na dlhšiu dobu prerušili po páde Kanaďana Brodieho Segera, ktorého museli zo svahu odniesť na saniach. Obhajca titulu Vincent Kriechmayr skončil až na jedenástom mieste.