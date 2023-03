Odermatt viedol v 1. kole obráku v Kranjskej Gore, Adam Žampa 24.

Kranjska Gora 12. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po tridsiatke 1. kola nedeľňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. V slovinskom stredisku Kranjska Gora viedol s náskokom 28 stotín sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen, ktorý strácal 0,47 s. Slovák Adam Žampa figuroval priebežne na postupovej 24. pozícii.



Odermatt triumfoval v sobotu v "obráku" v tom istom stredisku a v nedeľu vykročil za obhajobou malého glóbusu v tejto disciplíne. Na jeho zisk mu stačí obsadiť trináste miesto, respektíve získať prinajhoršom o 80 bodov menej než Kristoffersen. Na Nóra má momentálne náskok 180 bodov. Pre Švajčiara by to bol už tretí glóbus v prebiehajúcej sezóne - istý má už celkový triumf aj titul v v super-G.



Žampa mal slabší začiatok. V záverečnej strmej časti predviedol pätnásty najlepší čas a v čase prejazdu cieľom bol na 24. mieste so stratou 3,90 s na Odermatta. Trať prvého kola staval americký tréner Paul Epstein z tímu Global Racing s ktorým Žampovci spolupracujú.