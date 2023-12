Odermatt vyhral obrák v Alta Badii a upevnil si celkové vedenie

výsledky:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:29,23 min, 2. Filip Zubčič (Chor.) +0,19 s, 3. Žan Kranjec (Slov.) +2,26, 4. Marco Schwarz (Rak.) +2,54, 5. Joan Verdu (Andorra) +2,67, 6. Alexis Pinturault (Fr.) +2,81, 7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +3,10, 8. Stefan Brennsteiner (Rak.) +3,42, 9. Tommy Ford (USA) +3,52, 10. Gino Caviezel (Švaj.) +3,66



celkové poradie - obrovský slalom (po 2 z 12 pretekov):



1. Odermatt 200 b, 2. Zubčič 130, 3. Schwarz 130, 4. Verdu 105, 5. Kranjec 96, 6. Pinturault 85



celkové poradie SP (6 z 41):



1. Odermatt 356 b, 2. Schwarz 284, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 180, 4. Bryce Bennett (USA) 178, 5. Zubčič 148, 6. James Crawford (Kan.) 136

Alta Badia 17. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral nedeľňajší obrovský slalom svetového pohára alpských lyžiarov v talianskej Alta Badii. Úradujúci držiteľ veľkého i malého krištáľového glóbusu si tak upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu i v disciplíne.Odermatt viedol už po prvom kole o 31 stotín pred Filip Zubčičom, ktorého nakoniec predstihol o 0,19 sekundy. Chorvát síce predviedol veľmi vydarenú jazdu s dobrým rytmom, no Švajčiar dokázal udržať svoj náskok napriek pomalšiemu štartu. Dosiahol tak 26. víťazstvo v SP a 11. v obrovskom slalome. Zároveň nadviazal na svoj triumf v úvodných pretekoch tejto sezóny vo Val d'Isere.Zubčič bol blízko k prvému triumfu po takmer troch rokoch a pribežne prvého Žana Kranjeca prekonal po prechode cieľom druhého kola o vyše dve sekundy. Do tempa sa dostal na konci druhej časti a odvtedy svoj náskok pred Slovincom zvyšoval. Kranjec dosiahol dvanáste pódium v kariére, na Odermatta stratil 2,26 s.Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do druhého kola. Mladšiemu z bratov Andreasovi so štartovým číslom 45 sa jazda nevydarila. V strmine bojoval s líniou, dvakrát vyšiel mimo stopu, pričom v druhom prípade zišiel ďaleko pod bránku. S mankom 5,21 s sa už po dojazde do cieľa zaradil za postupovú tridsiatku. Nakoniec obsadil 48. miesto. Adam so 49-kou zvolil na rozdiel od brata opatrnejšiu jazdu, ktorej však chýbala väčšia dávka agresivity. So stratou 5,08 s sa takisto neprebojoval do 2. kola, keď skončil 47. tesne pred Andreasom.