Odermatt vyhral obrovský slalom v Alta Badii, Andreas Žampa bol 18.

výsledky obrovského slalomu SP mužov v Alta Badii:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:31,45 min., 2. Leo Anguenot (Fr.) +0,85 s, 3. Alexander Steen Olsen (Nór.) +0,88, 4. Filip Zubčič (Chor.) +0,93, 5. Timon Haugan +1,03, 6. Atle Lie McGrath (obaja Nór.) +1,25, 7. Žan Kranjec (Slovin.) +1,72, 8. Alex Vinatzer (Tal.) +1,94, 9. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,99, 10. Thibaut Favrot (Fr.) +2,11, ..., 18. Andreas ŽAMPA +2,72, v 1. kole: 47. Adam ŽAMPA (obaja SR) +3,95

celkové poradie SP (po 11 z 38 súťaží):



1. Odermatt 540 b., 2. Kristoffersen 419, 3. McGrath 322, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Br.) 239, 5. Steen Olsen 237, 6. Loic Meillard (Švaj.) 234, ..., 97. Andreas ŽAMPA 13

poradie v obr. slalome (4 z 9):



1. Odermatt 200, 2. Kristoffersen 199, 3. Steen Olsen 189, 4. Kranjec 168, 5. McGrath 160, 6. Pinheiro Braathen 139, ..., 35. Andreas ŽAMPA 13

Alta Badia 22. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral nedeľňajší obrovský slalom Svetového pohára v Alta Badii. V talianskom stredisku zaútočil z tretej pozície po 1. kole a triumfoval so suverénnym náskokom 85 stotín sekundy pred Francúzom Leom Anguenotom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestenie v kariére. Tretí skončil Alexander Steen Olsen z Nórska (+0,88). Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 18. miesto so stratou 2,72 s a vyrovnal svoje kariérové maximum z januára 2018 z Adelbodenu. Jeho brat Adam Žampa skončil na 47. priečke a nepostúpil do 2. kola.Preteky výrazne poznačil zlý stav zjazdovky a už pre štartom súťaže vyvolal diskusie medzi lyžiarmi. Nór Henrik Kristoffersen označil podmienky zaa podľa neho sa ani nemalo lyžovať. Najlepšie sa s nimi nakoniec popasoval Odermatt, obhajca veľkého i malého krištáľového glóbusu si pripísal štvrté víťazstvo v sezóne a celkovo 41. v kariére v prestížnom seriáli. Vzaznamenal 25. triumf a osamostatnil sa na treťom mieste historického poradia. Švajčiar si vďaka zisku 100 bodov upevnil vedenie v celkovom poradí SP a dostal sa na čelo priebežnej klasifikácii disciplíny. V Alta Badii vyhral už štvrtýkrát za sebou a v piatom z uplynulých šiestichOdermatt sa vďaka 41. víťazstvu v kariére stal najúspešnejším švajčiarskym mužským lyžiarom. Prekonal zápis svojho krajana Pirmina Zurbriggena, ktorý jazdil v rokoch 1981 až 1990. Celkový rekord lyžiarov zo Švajčiarska drží Vreni Schneiderová, ktorá má na konte 55 prvenstiev v pretekoch SP.vyznal sa Odermatt. V 2. kole predviedol agresívnejšiu jazdu ako v prvom:citovala ho agentúra AP.V 2. kole vyšla okrem Odermattovi jazda aj Anguenotovi, ktorý dosiahol životný úspech. Líder po prvom kole Chorvát Filip Zubčič urobil viacero chýb a napokon skončil mimo pódia. Na tretieho Olsena stratil päť stotín sekundy. Najvýraznejší posun dosiahol Thibaut Favrot z Francúzska, ktorý sa z 27. miesta po 1. kole dostal až do najlepšej desiatky.Andreas Žampa štartoval v 1. kole s vysokým štartovým číslom 61 a dosiahol 26. najrýchlejší čas. Za Zubčičom zaostal o 2,25 s. V druhom kole na zjazdovke Gran Risa išiel opäť s maximálnym rizikom a napriek chybe v závere si polepšil o osem miest. Získal tak prvých 13 bodov v tejto sezóne.uviedol Andreas Žampa pre JOJ Šport a vyjadril sa aj k podmienkam: