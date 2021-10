Odermatt vyhral obrovský slalom v Söldene, Adam Žampa skončil 28.

Výsledky obrovského slalomu SP mužov v Söldene:

1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:05,94 min. (1:04,14/1:01,80),

2. Roland Leitinger (Rak.) +0,07 s (1:03,93/1:02,08),

3. Žan Kranjec (Slovin.) +0,10 (1:04,20/1:01,84),

4. Gino Caviezel (Švaj.) +0,39,

5. Alexis Pinturault (Fr.) +0,62,

6. River Radamus (USA) +0,68,

7. Lucas Braathen (Nór.) +0,72,

8. Luca De Aliprandini (Tal.) +0,79,

9. Filip Zubčič (Chor.) +0,89,

10. Rasmus Windingstad (Nór.) +0,92, ...,

28. Adam ŽAMPA +2,32, 1. kolo:

43. Andreas ŽAMPA (obaja SR) +2,77



Poradie v SP (po 1 z 37 pretekov):

1. Odermatt 100,

2. Leitinger 80,

3. Kranjec 60,

4. G. Caviezel 50,

5. Pinturault 45,

6. Radamus 40, ...,

28. Adam ŽAMPA 3



Poradie v obr. slalome (po 1 z 8 pretekov):

1. Odermatt 100,

2. Leitinger 80,

3. Kranjec 60,

4. G. Caviezel 50,

5. Pinturault 45,

6. Radamus 40, ...,

28. Adam ŽAMPA 3

Sölden 24. októbra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene. V úvodnom podujatí sezóny odsunul o sedem stotín sekundy na druhú priečku domáceho Rolanda Leitingera, tretí skončil Slovinec Žan Kranjec (+0,10). Slovák Adam Žampa si pripísal tri body za 28. miesto, za víťazom zaostal o 2,32 s. Jeho brat Andreas nepostúpil do 2. kola, v prvom zašiel 43. čas (+2,77), od postupu medzi najlepšiu tridsiatku ho delilo 75 stotín.Dvadsaťštyriročný Odermatt slávil piate víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho tretie v obrovskom slalome. Švajčiar vo finále minulej sezóny prehral boj o veľký glóbus s Francúzom Alexisom Pinturaultom, keď mu nevyšiel záverečný obrák v Lenzerheide, teraz si všetko vynahradil.uviedol Odermatt v prvej televíznej reakcii. Druhý Leitinger síce neudržal prekvapujúce vedenie po 1. kole, ale aj tak sa dočkal najväčšieho úspechu v SP, v ktorom bola dosiaľ jeho maximom tretia priečka z paralelných pretekov v Alta Badii v decembri 2019. V obrovskom slalome doposiaľ vybojoval dve šieste miesta. Na MS však získal v tejto disciplíne striebro v St. Moritzi 2017.Muži absolvovali úvodnú súťaž zimy na ľadovci Rettenbach v ideálnych podmienkach. Z elitnej 15-ky sa najlepšie vydarilo 1. kolo Francúzovi Mathieu Faivremu, ktorý výborne zvládol náročnú strminu a dostal sa do vedenia. S číslom 19 však šokoval favoritov Leitinger. Tridsaťročný pretekár, ktorý v obráku SP predtým nikdy nestál na pódiu, profitoval z výborného finišu a Faivreho zdolal o 19 stotín. Hneď po ňom sa vydal na trať Adam Žampa. Preteky rozbehol sľubne, v strednej časti však nabral vyše sekundovú stratu a v cieli mal manko 1,73 s na lídra. To mu stačilo, aby sa zmestil do postupovej tridsiatky, po 1. kole mu patrila 26. priečka.V druhom sa slovenský reprezentant vydal na trať ako piaty v poradí. Opäť mu vyšla vrchná časť a podarilo sa mu jemne zvýšiť náskok. Krátko po prvom medzičase však nasadil jeden z oblúkov príliš neskoro a v najstrmšej časti mal potom problémy držať si vysokú stopu a pritom nestrácať rýchlosť. V cieli sa zaradil na samý koniec poradia, na priebežného lídra Simona Maurbergera z Talianska stratil 75 stotín. Napokon si oproti 1. kolu pohoršil o dve miesta.povedal Adam Žampa pre TASR.V súboji o prvenstvo zaútočil z priebežnej tretej priečky Odermatt, ktorý sa dostal do vedenia a hodil tak rukavicu konkurentom. Faivre situáciu nezvládol a prepadol sa až na 11. priečku (+0,98). Leitinger si dokázal udržať pevné nervy a triumf mal na dosah, vo finiši napokon skončil tesne za Švajčiarom. Obhajca veľkého glóbusu i malého za obrák Alexis Pinturault skončil v ľadovcovej ouvertúre na piatom mieste (+0,62). Vlaňajší víťaz zo Söldenu Nór Lucas Braathen bol siedmy (+0,72).Seriál SP pokračuje 14. novembra paralelným obrovským slalomom v rakúskom stredisku Lech/Zürs.