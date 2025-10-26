< sekcia Šport
Odermatt vyhral obrovský slalom v Söldene, Andreas Žampa skončil 28.
Sölden 26. októbra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral obrovský slalom svetového pohára v rakúskom Söldene. V úvodných pretekoch novej sezóny triumfoval s náskokom 24 stotín pred domácim Marcom Schwarzom, tretí skončil Nór Atle Lie McGrath (+0,27). Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 28. miesto so stratou 3,09 s na obhajcu veľkého glóbusu a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal tri body. Jeho brat Adam Žampa nedokončil prvé kolo.
Odermatt sa po prvom kole usadil na čele o jedinú stotinu pred Schwarzom. V druhom predviedol dynamickú jazdu a slávil 46. triumf v SP, 27. v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. „Lepší začiatok sezóny som si ani nemohol želať. V lete som na sebe tvrdo pracoval, no nikdy neviete, ako to vypáli v úvodných pretekoch sezóny. Posledné dva obráky v minulom ročníku mi nevyšli podľa predstáv. Teší ma, že som sa opäť vrátil na víťaznú vlnu," uviedol Odermatt v cieľových priestoroch.
Andreas Žampa sa vydal na trať úvodného kola s vysokým štartovým číslom 45 a podarilo sa mu prebojovať medzi elitnú 30-ku. Na Odermatta stratil 2,40 s a zaradil sa na 29. priečku, V druhom kole, ktoré sa pre husté sneženie začalo s hodinovým oneskorením, išiel aktívne a polepšil si o jednu pozíciu. V SP bodoval ôsmykrát v kariére, jeho maximom zostávajú 18. miesta z klasických obrovských slalomov v švajčiarskom Adelbodene a talianskej Alta Badie.
Výsledky obrovského slalomu SP v Söldene:
1. Marco Odermatt (Švajč.) 1:56,03 min, 2. Marco Schwarz (Rak.) +0,24, 3. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,27, 4. Stefan Brennsteiner (Rak.) +0,39, 5. Thibaut Favrot (Fr.) +0,63, 6. Raphael Haaser (Rak.) +0,69, 7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,71, 8. Alex Vinatzer (Tal.) +1,02, 9. Žan Kranjec (Slov.) +1,05, 10. Flavio Vitale (Fr.) +1,08, ...28. Andreas ŽAMPA +3,09, Adam ŽAMPA (obaja SR) nedokončil 1. kolo
Celkové poradie SP (po 1 z 38 pretekov):
1. Odermatt 100 b, 2. Schwarz 80, 3. McGrath 60, 4. Brennsteiner 50, 5. Favrot 45, 6. Haaser 40, ...28. Andreas ŽAMPA 3
obrovský slalom (1 z 9):
