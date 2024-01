Odermatt vyhral ôsmy obrovský slalom v rade: Je to bláznivé

výsledky obrovského slalomu SP v Schladmingu:



1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:10,03 min.

2. Manuel Feller (Rak.) +0,05 s

3. Žan Kranjec (Slovin.) +0,29

4. Alexander Steen Olsen (Nór.) +0,33

5. Loic Meillard (Švaj.) a Filip Zubčič (Chor.) +0,56

7. Joan Verdu (And.) +0,82

8. Filippo della Vite (Tal.) +0,87

9. Henrik Kristoffersen +1,26

10. Timon Haugan (obaja Nór.) +1,48

...1. kolo:

38. Andreas ŽAMPA (SR) +2,72



celkové poradie SP (po 20 zo 41 súťaží):

1. Odermatt 1256 b.

2. Cyprien Sarrazin (Fr.) 660

3. Feller 514

4. Marco Schwarz (Rak.) 464

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 440

6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 392



poradie v obrovskom slalome (5 z 11):

1. Odermatt 500

2. Zubčič 285

3. Kranjec 226

4. Schwarz 210

5. Kristoffersen 178

6. Verdu 141



Schladming 24. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v nočnom obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Schladmingu a predĺžil víťaznú sériu v tejto disciplíne. Po 1. kole bol po veľkej chybe až jedenásty, ale najlepšou druhou jazdou sa vyšvihol na najvyšší stupienok. Upevnil si tak vedenie v celkovom poradí seriálu i priebežnej klasifikácii "obráku".Odermatt zvíťazil s náskokom piatich stotín sekundy pred domácim Manuelom Fellerom, ktorý neudržal vedenie po prvom kole. Na pódiu ich doplnil tretí Slovinec Žan Kranjec (+0,29). Slovenský reprezentant Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, v tom úvodnom skončil na 38. priečke s mankom 2,72 sekundy na lídra Fellera.Dvadsaťšesťročný Odermatt vyhral osem obrovských slalomov v rade - tri na konci minulej sezóny a všetkých päť v tejto zime. V utorok potvrdil svoju dominanciu, pripísal si ôsmy triumf v sezóne a celkovo 32. v kariére. Vo svojej najsilnejšej disciplíne slávil už 19. prvenstvo v SP. Jeho krajan a vlaňajší víťaz Loic Meillard obsadil piate miesto (+0,56).Odermatt mal pritom v 1. kole na zľadovatelej trati málo vídané problémy. Obhajca veľkého i malého glóbusu takmer vypadol po veľkej chybe pred druhým medzičasom, keď vyšiel z línie a len tesne sa zmestil do ďalšej bránky. Po polovici súťaže bol až jedenásty so stratou 98 stotín. Druhá jazda v jeho podaní bola oveľa dynamickejšia, ideálne časoval oblúky a najmä sa vyvaroval chýb. Nakoniec mu to stačilo na triumf, jeho najväčší rivali mu nedokázali konkurovať. Feller síce predviedol pred domácim publikom opäť typickú dravú jazdu, no v druhom kole už nebola taká čistá. "," povedal Feller pre ORF.Odermatt zvýšil náskok v celkovom poradí SP pred druhým Francúzom Cyprienom Sarrazinom už na 596 bodov. Jasne mieri aj za obhajobou malého glóbusu, v klasifikácii disciplíny má po piatich súťažiach maximálny možný počet bodov (500), druhý Zubčič zaostáva o 215 b. "," uviedol víťaz pre televíziu FIS.Andreas Žampa, ktorý štartoval s číslom 42, v strmine "bojoval" s líniou a nezmestil sa do najlepšej tridsiatky. Od postupu do 2. kola ho delili dve desatiny sekundy. Nebezpečná situácia nastala pri jazde Fadriho Janutina s číslom 44. Švajčiar sa takmer zrazil s jedným z usporiadateľov, ktorý opravoval bránku v strednej pasáži a nestihol opustiť trať. Kolízii sa iba tesne vyhli.