Odermatt vyhral štvrtkový skrátený zjazd SP vo Wengene

Výsledky zjazdu SP alpských lyžiarov vo Wengene (náhrada za Beaver Creek):



1. Marco Odermatt (Rak.) 1:43,32 min, 2. Cyprien Sarrazin (Fr.) +0,58 s, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,81, 4. Florian Schieder (Tal.) +0,94, 5. Dominik Paris (Tal.) +1,05, 6. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,23, 7. Mattia Casse (Tal.) +1,24, 8. Otmar Striedinger (Rak.) +1,25, 9. Alexis Pinturault (Fr.) +1,43, 10. Justin Murisier (Švaj.) +1,44







Celkové poradie SP (po 13 zo 41 pretekov):



1. Odermatt 836 b, 2. Marco Schwarz (Rak.) 464, 3. Kilde (Nór.) 380, 4. Manuel Feller (Rak.) 284, 5. Sarrazin 280, 6. Filip Zubčič (Chor.) 258







Celkové poradie v zjazde (4 z 11):



1. Odermatt 276 b, 2. Sarrazin 230, 3. Kilde 220, 4. Bennett 176, 5. Paris 169, 6. Casse 134

Wengen 11. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral štvrtkový zjazd SP vo Wengene. Domáci pretekár triumfoval v tejto disciplíne prvýkrát v kariére a upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení i zjazde. Najbližšie mu boli Francúz Cyprien Sarrazin (+0,58 s) a Aleksander Aamodt Kilde z Nórska (+0,81 s). Trať bola o niečo kratšia, keďže štvrtkový zjazd bol náhrada za zrušené podujatie v Beaver Creek.Držiteľ veľkého glóbusu Odermatt dosiahol šieste víťazstvo v sezóne a vôbec prvé v zjazde. V tejto disciplíne mal na konte doposiaľ jedenásť pódiových umiestnení, z toho dve v prebiehajúcom ročníku. Zároveň to bolo jeho jubilejné 30. víťazstvo v kariére.uviedol Odermatt vo vysielaní Eurosportu. V piatok je na programe super-G, o deň neskôr zjazd s plnou dĺžkou a program uzavrie v nedeľu slalom.Dvadsaťšesťročný Švajčiar mal od začiatku vysoké tempo, najlepší čas mal vo všetkých častiach trate okrem tretej. Z úvodnej si preniesol rýchlosť cez 80 km/h. V cieli prekonal priebežného lídra Kildeho a zo zvyšných pretekárov sa mu priblížil už len Sarrazin. Do sekundy za víťazom sa zmestil len štvrtý Talian Florian Schieder, ktorý zaznamenal len druhé umiestnenie v najlepšej päťke v kariére. Premiérovo sa mu to podarilo na vlaňajšom zjazde v Kitzbuheli, kde obsadil druhú pozíciu.