Odermatt vyhral super-G v Bormiu o takmer sekundu pred Haaserom

Bormio 29. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral preteky super-G Svetového pohára alpských lyžiarov v Bormiu. V talianskom stredisku zvíťazil s prehľadom o 0,98 sekundy pred Rakúšanom Raphaelom Haaserom. Ten sa ako jediný dokázal zmestiť do sekundy za úradujúcim držiteľom veľkého glóbusu. Najlepšiu trojku doplnil Aleksander Aamodt Kilde z Nórska s mankom 1,31 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Odermatt bol najrýchlejší v každej časti trate okrem úvodnej, kde mal štvrtý najlepší čas. Vyšiel mu najmä záverečný úsek, kde získal na Haasera vyše štyri desatiny sekundy. Držiteľ dvoch veľkých a troch malých krištáľových glóbusov tak upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení pred Marcom Schwarzom z Rakúska - pre toho sa skončila sezóna po páde vo štvrtkovom zjazde. Do vedenia sa Odermatt dostal aj v hodnotení super-G, predstihol Rakúšana Vincenta Kriechmayera, víťaza úvodného podujatia vo Val Gardene. Ten obsadil v piatok štvrté miesto s mankom 1,45 sekundy. Odermatt zaknihoval 28. víťazstvo v kariére a osemnáste v disciplíne.



Piatkovú trať v Bormiu nezvládli trinásti pretekári vrátane domáceho Dominika Parisa. Špecialista na rýchlostné disciplíny a držiteľ malého glóbusu v super-G zo sezóny 2018/19 vypadol v úvode pretekov. Prerušenie pretekov priniesol pád jeho krajana Christofa Innerhofera.



Sezónu superobrovského slalomu malo pôvodne odštartovať podujatie v americkom Beaver Creeku. To zrušili v úvode decembra pre nepriaznivé poveternostné podmienky. V Bormiu bol vo štvrtok na programe zjazd, ktorý vyhral francúzsky pretekár Cyprien Sarrazin.