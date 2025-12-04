< sekcia Šport
Odermatt vyhral úvodný zjazd sezóny v Beaver Creeku
Dvadsaťosemročný Švajčiar si tak upevnil post lídra v celkovej klasifikácii, ktorú vedie so ziskom 300 bodov.
Autor TASR
Beaver Creek 4. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa stal víťazom úvodného zjazdu novej sezóny Svetového pohára. V americkom Beaver Creeku triumfoval s náskokom 30 stotín pred domácim Ryanom Cochranom-Sieglem, tretí skončil Nór Adrian Smiseth Sejersted (+0,69).
Odermatt predviedol na selektívnej zjazdovke Birds of Prey bezchybnú jazdu, kľúčovými pasážami prešiel v ideálnej línii, pričom si dokázal v nich držať najvyššiu rýchlosť. V cieli slávil tretie víťazstvo v sezóne a napravil si tak chuť po vypadnutí v minulotýždňovom obrovskom slalome v Copper Mountain. Celkovo dosiahol už 48. prvenstvo v pretekoch SP, z toho piate v zjazde. Na štvrtého muža historických tabuliek Taliana Alberta Tombu (50) mu chýbajú už len dve víťazstvá.
