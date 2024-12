Odermatt vyhral zjazd vo Val Gardene a dostal sa na čelo SP

výsledky zjazdu SP mužov vo Val Gardene:



1. Marco Odermatt 2:03,10 min., 2. Franjo von Allmen (obaja Švaj.) +0,45 s, 3. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,46, 4. Nils Allegre (Fr.) +0,47, 5. Martin Čater (Slovin.) +0,50, 6. Stefan Eichberger (Rak.) +0,52, 7. Romed Baumann (Nem.) +0,53, 8. Bryce Bennett (USA) +0,61, 9. Cameron Alexander (Kan.) +0,64, 10. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,68



celkové poradie SP (po 10 z 38 súťaží):



1. Odermatt 440 b., 2. Henrik Kristoffersen 390, 3. Atle Lie McGrath (obaja Nór.) 282, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 230, 5. Loic Meillard (Švaj.) 219, 6. Clement Noel (Fr.) 200



priebežné poradie v zjazde (po 2 z 9): 1. Odermatt 180 b., 2. Justin Murisier (Švaj.) 102, 3. von Allmen 83, 4. Allegre a Cochran-Siegle po 82, 6. Miha Hrobat (Slovin.) 76

Val Gardena 21. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotnom zjazde Svetového pohára v talianskej Val Gardene. Na zjazdovke Saslong odsunul o 45 stotín na druhú priečku krajana Franja von Allmena, tretí skončil Američan Ryan Cochran-Siegle (+0,46). Štvrtému Francúzovi Nilsovi Allegremu (+0,47) ušlo pódium iba o stotinu.Odermatt vyhral zjazd vo Val Gardene prvýkrát v kariére. Ideálne mu vyšla kľúčová pasáž vedúca cez horskú lúku Ciaslat. Pred ňou ešte zaostával za van Allmenom, no následné "ťavie hrby" mu vyšli optimálne a do záverečného kĺzavého úseku sa vyrútil s náskokom, ktorý už z rúk nepustil. Obhajca veľkého krištáľového glóbusu i malého za zjazd nadviazal na tretie miesto z piatkového super-G a dosiahol tretie víťazstvo v sezóne. Celkovo si pripísal už 40. triumf v kariére v prestížnom seriáli, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne.povedal Odermatt pre Eurosport. Von Allmen dosiahol druhé pódiové umiestenie v kariére. Ako býva vo Val Gardene zvykom, darilo sa pretekárom s vyššími štartovými číslami - piaty skončil Slovinec Martin Čater (č.42), šiesty Rakúšan Stefan Eichberger (č.56).Dvadsaťsedemročný Odermatt poskočil na čelo celkového poradia SP, keď o 50 bodov predstihol Henrika Kristoffersena – Nór v rýchlostných súťažiach neštartuje. Odermatt vedie aj priebežné poradie disciplíny. Muži sa presúvajú v rámci Dolomitov do Alta Badie, kde ich čaká v nedeľu klasický obrovský slalom a v pondelok slalom.