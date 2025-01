Odermatt vyhral zjazd vo Wengene a upevnil si post lídra seriálu

Wengen 18. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára na domácej pôde vo Wengene. Na slávnom Lauherhorne predstihol o 37 stotín svojho krajana a víťaza piatkového super-G Franja von Allmena. Tretí skončil so stratou 57 stotín Slovinec Miha Hrobat.



Odermatt slávil celkovo 43. víťazstvo v prestížnom seriáli, štvrté v kráľovskej alpskej disciplíne a upevnil si post lídra celkového poradia SP. Brilantne zvládol najmä Kernen-S v strednej časti náročnej trate a v závere svoj náskok ešte zveľadil. Von Allmen druhým miestom potvrdil skvelú formu. Hrobat profitoval zo štartového čísla 1 a dosiahol druhé pódiové umiestnenie v kariére, vlani v decembri bol tretí v americkom stredisku Beaver Creek.



Odermatt vlani vyhral vo Wengene oba zjazdy - klasický i ten na skrátenej trati. "Wengen je môj domov. Dnes to boli pre mňa najdôležitejšie preteky v tomto roku. Je to najprominentnejšie športové podujatie na území Švajčiarska. Nohy mi fungovali fantasticky. Mal som skvele pripravené lyže, trať aj sneh boli super, jednoducho všetko klaplo a bol z toho cenný triumf," nadchýnal sa miláčik domáceho publika.



Preteky na najdlhšej zjazdovke v itinerári SP prvýkrát prerušili po páde Rakúšana Vincenta Kriechmayra, jeden zo spolufavoritov nezvládol nájazd do cieľového esíčka. Kriechmayr sa ťažko zdvíhal zo snehu držiac si ľavú nohu, napokon však vyviazol bez vážnejších zranení s tržnou ranou na tvári. Ďalšie prerušenie prišlo po páde Francúza Blaiseho Giezendannera, ktorý skončil po páde v ochrannej sieti a so zranením kolena ho museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice.