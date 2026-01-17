< sekcia Šport
Odermatt vyhral zjazd vo Wengene pred Kriechmayrom
Pretekárov čakal štart z nižšie posunutej brány, pretože v mieste tradičného štartu fúkal silný vietor.
Autor TASR,aktualizované
Wengen 17. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral sobotný zjazd Svetového pohára na domácej zjazdovke vo Wengene. Líder celkového poradia SP mal v cieli náskok 79 stotín sekundy pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom, tretí skončil Talian Giovanni Franzoni (+0,90).
Pretekárov čakal štart z nižšie posunutej brány, pretože v mieste tradičného štartu fúkal silný vietor. Najlepšie sa s ikonickou traťou Lauberhorn vyrovnal domáci Odermatt, ktorý ovládol tento zjazd štvrtýkrát za sebou. Stal sa rekordérom trate, ktorý doteraz držali s troma víťazstvami jeho krajan Beat Feuz a Rakúšan Franz Klammer. Dvadsaťosemročný suverén predviedol bezchybnú a plynulú jazdu a nedal šancu svojej konkurencii. Odermatt si upevnil jednoznačný post lídra celkového poradia a svoj náskok zvýšil aj na čele hodnotenia disciplíny. „Už pri prekročení cieľovej čiary som si uvedomil, že to bolo veľmi dobré. Vedel som, že na tak krátkej trati musím ukázať svoju túžbu po víťazstve. Tu sa počíta každá stotina sekundy,“ povedal Odermatt po svojom 52. triumfe vo Svetovom pohári.
Výborný výkon predviedol aj Franzoni, ktorý sa dostal na pódium napriek tomu, že štartoval až s číslom 28. Dvadsaťštyriročný Talian potvrdil svoju fazónu a po piatkovom triumfe v super-G dosiahol ďalší cenný úspech.
výsledky zjazdu SP mužov vo Wengene:
1. Marco Odermatt (Švaj.) 1:33,14 min., 2. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,79 s, 3. Giovanni Franzoni (Tal.) +0,90, 4. Franjo von Allmen +0,93, 5. Aelxis Monney (obaja Švaj.) +0,95, 6. Dominik Paris (Tal.) +0,96, 7. Alexander Cameron (Kan.) +1,21, 8. Daniel Hemetsberger (Rak.) +1,37, 9. Nils Allegre (Fr.) +1,45, 10. Christof Innerhofer (Tal.) +1,47
celkové poradie SP (po 21 z 38 súťaží):
1. Odermatt 1105 b., 2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. Atle Lie McGrath (Nór.) 478, 4. Marco Schwarz (Rak.) 466, 5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 456, 6. Loic Meillard (Švaj.) 453
poradie zjazdu (po 4 z 9 pretekov):
1. Odermatt 380 b., 2. von Allmen 280, 3. Paris 180, 4. Kriechmayr 152, 5. Florian Schieder (Tal.) 140, 6. Franzoni 116
