Odermatt zdolal v super-G v Kitzbüheli o tri stotiny Von Allmena
Upevnil si post lídra celkovej klasifikácie i disciplíny.
Autor TASR
Kitzbühel 23. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral piatkový super-G Svetového pohára v Kitzbüheli a upevnil si post lídra celkovej klasifikácie i disciplíny. V rakúskom stredisku dosiahol čas 1:08,41 min a iba o tri stotiny predstihol krajana Franja von Allmena. Pódium doplnil domáci Stefan Babinsky na tretej priečke (+0,25).
Dvadsaťosemročný Odermatt zopakoval v Kitzbüheli prvenstvo z vlaňajška a druhýkrát v prebiehajúcej sezóne sa v super-G postavil na najvyšší stupienok. V piatok si najlepšie poradil s nástrahami zjazdovky Streifalm, keď sa so štartovým číslom 13 pohyboval od úvodného medzičasu v zelených číslach. Menšie problémy mal iba v Hausbergkante, ale vo výjazde po skoku sa mu podarilo nájsť najlepšiu stopu a v cieli mohol oslavovať svoje 53. víťazstvo vo Svetovom pohári, ôsme v tejto sezóne. V prvej desiatke mali trojnásobné zastúpenie Švajčiarsko, Rakúsko i Taliansko a doplnil ich piaty Nór Adrian Smiseth Sejersted.
Švajčiarsky suverén nadviazal na novembrové víťazstvo v prvom super-G olympijskej sezóny v americkom stredisku Copper Mountain, okrem neho sa v tejto disciplíne tešili v prebiehajúcim ročníku z víťazstva aj Vincent Kriechmayr, Jan Zabystřan, Marco Schwarz a Giovanni Franzoni.
V Kitzbüheli je ešte v sobotu na programe zjazd (11.30 h) a v nedeľu slalom (10.30/13.30 h).
výsledky super-G SP mužov v Kitzbüheli:
1. Marco Odermatt (Švajč.) 1:08,41 min, 2. Franjo von Allmen (Švajč.) +0,03, 3. Stefan Babinsky (Rak.) +0,25, 4. Raphael Haaser (Rak.) +0,33, 5. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +0,36, 6. Mattia Casse (Tal.) +0,40, 7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,44, 8. Stefan Rogentin (Švajč.) a Dominik Paris (Tal.) obaja +0,45, 10. Christof Innerhofer (Tal.) +0.57
