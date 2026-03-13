< sekcia Šport
Odermatt získal piatykrát veľký glóbus a tretíkrát malý v zjazde
Odermatt nepredviedol ideálnu jazdu, nevyšla mu hlavne technická stredná časť trate, kde vyšiel z ideálnej stopy.
Courchevel 13. marca (TASR) - Švajčiar Marco Odermatt sa stal víťazom seriálu Svetového pohára alpských lyžiarov v sezóne 2025/26. Definitívne o tom rozhodol v piatkovom zjazde vo francúzskom Courcheveli, v ktorom obsadil 3. priečku. Veľký krištáľový glóbus získal piatykrát za sebou a tretíkrát v sérii sa tešil z celkového prvenstva aj v zjazde.
Dvadsaťosemročného Odermatta mohli pred zjazdom vo francúzskom stredisku v celkovom hodnotení preskočiť Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen a Nór Atle Lie McGrath. Obaja však zjazdy nejazdia a na štart sa nepostavili ani v Courcheveli. O malý krištáľový glóbus mohol ešte bojovať ďalší Švajčiar Franjo von Allmen, no úradujúci olympijský šampión v zjazde po chybe v strednej časti trate preteky nedokončil.
Víťazom piatkových pretekov sa stal Rakúšan Vincent Kriechmayr o deväť stotín sekundy pred Talianom Giovannim Franzonim. Odermatt zaostal na tretej priečke o 31 stotín. Kriechmayr zaznamenal druhý triumf v sezóne, uspel aj v decembri v Beaver Creeku v super-G. Pre Rakúsko zariadil prvý triumf v zjazde po 23 pretekoch, sám si zapísal 20. víťazstvo v kariére.
Odermatt nepredviedol ideálnu jazdu, nevyšla mu hlavne technická stredná časť trate, kde vyšiel z ideálnej stopy. V cieli mu to však nezabránilo oslavovať zisk ďalších trofejí. V zbierke tak má už okrem piatich veľkých glóbusov aj desať malých. Štyrikrát už triumfoval v obrovskom slalome a trikrát v super-G. V oboch disciplínach pritom celkovo vedie aj v prebiehajúcom ročníku.
„Bolo to mimoriadne zložité a náročné. Nebol som snáď nikdy taký unavený v cieli. Sezóna bola veľmi dlhá a podmienky tu boli ťažké. Glóbusy pre mňa znamenajú veľa. Sú znakom toho, že dokážem kontinuálne podávať dobré výkony za každých podmienok, v každých pretekoch. Každý víkend sa vyrovnávať s tlakom na dobrý výsledok. Som hrdý, že sa mi to darí,“ uviedol Odermatt pre FIS.
Piatkový zjazd sa pôvodne mal ísť v sobotu, no napokon organizátori urobili zmenu v harmonograme, keďže cez víkend sa očakávajú v Courcheveli zhoršené podmienky na trati. V sobotu i v nedeľu sa tak pôjde super-G, jedno z nich ako náhrada za zrušené preteky v Garmisch-Partenkirchene. Následne čakajú lyžiarov už iba štyri súťaže finále SP v nórskom Kvitfjelli a Hafjelli.
