Odermatt získal v predstihu malý glóbus za super-G

Aspen 5. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt získal v predstihu malý krištáľový glóbus za super-G. Definitívne si ho zabezpečil triumfom v nedeľnej súťaži Svetového pohára v americkom Aspene. Pred finálovými pretekmi v Soldeu má na čele priebežnej klasifikácie disciplíny nedostihnuteľný 188-bodový náskok pred Aleksandrom Aamodtom Kildem, Nór skončil v nedeľu tretí so stratou 34 stotín sekundy na Odermatta. Druhé miesto obsadil Nemec Andreas Sander (+0,05).



Odermatt slávil 11. triumf v sezóne, v ktorej vyhral päť zo siedmich super-obrovských slalomov. Navyše mieri jasne aj za veľkou guľou za celkové prvenstvo v SP 2022/2023. "Získať akýkoľvek krištáľový glóbus v našom športe je obrovský úspech. Ukazuje to, že ste počas celej sezóny najlepší športovec v danej disciplíne. Nie je to ako titul na majstrovstvách sveta, kde vám možno vyjde jeden deň," povedal Švajčiar pre ORF. Kilde mu pogratuloval k úspechu: "Marco si to zaslúžil. Ja som dnes mal v super-G potrebnú rýchlosť, ale urobil som príliš veľa chýb."