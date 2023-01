Odermatt zvíťazil aj v druhom super-G v Cortine d´Ampezzo

Cortina d´Ampezzo 29. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval aj v nedeľňajšom super-G Svetového pohára. V talianskom stredisku Cortina d´Ampezzo zvíťazil s náskokom 76 stotín pred druhým domácim pretekárom Dominikom Parisom, ktorý v sobotu obsadil až 42. miesto. Prvé pódiové umiestnenie v super-G zaznamenal Rakúšan Daniel Hemetsberger, s mankom 1,03 sekundy na víťaza skončil tretí.



Pre Odermatta to bolo štvrté víťazstvo v superobrovskom slalome, keď napodobnil sobotný triumf v stredisku nasledujúcich OH. Dvadsaťpäťročný Švajčiar predtým uspel aj v kanadskom Lake Louise a talianskom Bormiu.



Preteky nedokončil Odermattov rival Nór Aleksander Aamodt Kilde, ktorý v treťom sektore minul problematickú modrú bránku. Do cieľa neprišiel ani tretí muž sobotného super-G domáci Mattia Casse.