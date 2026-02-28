< sekcia Šport
Odermatt zvíťazil v zjazde v Garmisch-Partenkirchene
Odermatt zaznamenal 54. víťazstvo v SP, ôsme v zjazde i v tejto sezóne a druhé v nemeckom stredisku.
Autor TASR
Garmisch-Partenkirchen 28. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral sobotný zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. So svojimi krajanmi ovládli najlepšiu trojku, druhý skončil Alexis Monney so stratou štyroch stotín sekundy a za ním bol Stefan Rogentin s mankom 0,98 s na víťaza. Odermatt zveľadil svoj náskok v celkovom hodnotení na 175 bodov a na nadchádzajúcom podujatí v Courcheveli môže obhájiť malý glóbus v zjazde.
Odermatt zaznamenal 54. víťazstvo v SP, ôsme v zjazde i v tejto sezóne a druhé v nemeckom stredisku. V sobotu začal opatrenejšie, no postupne zrýchľoval a s prehľadom prekonal v tom čase vedúceho Rogentiniho. Obrať o tretí zjazdový titul v rade ho môže už len krajan Franjo von Allmen. Ten zvolil veľmi riskantnú jazdu počas ktorej vychádzal z ideálnej stopy a obsadil šiestu pozíciu so stratou 1,47 sekundy. Ďalší zjazd je na programe 14. marca vo francúzskom Courcheveli, potom už len podujatie v nórskom Kvitfjelli v rámci finále Svetového pohára.
