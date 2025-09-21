< sekcia Šport
Odirová po 42 rokoch prekonala rekord šampionátu na 800 m
Tokijské finále rýchlo rozbehla líderka tohtoročných tabuliek Keely Hodgkinsonová, obhajkyňa striebra však prvú pozíciu vo finiši neudržala.
Autor TASR,aktualizované
Tokio 21. septembra (TASR) - Kenská atlétka Lilian Odirová po 42 rokoch prekonala rekord majstrovstiev sveta v behu na 800 metrov a získala v Tokiu prvý titul. Časom 1:54,62 min zaznamenala ôsmy najlepší čas histórie, rekord šampionátu reprezentantky Československa Jarmily Kratochvílovej prekonala o šesť stotín sekundy.
Tokijské finále rýchlo rozbehla líderka tohtoročných tabuliek Keely Hodgkinsonová, obhajkyňa striebra však prvú pozíciu vo finiši neudržala, predstihla ju okrem Odirovej aj ďalšia Britka Georgia Hunterová Bellová v osobnom rekorde 1:54,90. Olympijská šampiónka z Paríža získala aspoň bronz za 1:54,91. Kratochvílovej aj naďalej patrí svetový rekord, ešte od roku 1983 a má hodnotu 1:53,28.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
800 m: 1. Lilian Odirová (Keňa) 1:54,62 min - rekord šampionátu, svetový výkon roka, 2. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 1:54,90, 3. Keely Hodgkinsonová (obe V. Brit.) 1:54,91, 4. Sarah Moraaová (Keňa) 1:55,74, 5. Sage Hurtová-Kleckerová (USA) 1:55,89, 6. Audrey Werrová (Švajč.) 1:56,17, 7. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,10, 8. Jessica Hullová (Austr.) 1:57,30, 9. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,70
