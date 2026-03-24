Odložené osemfinálové zápasy ázijskej LM sa uskutočnia v Džidde
Autor TASR
Džidda 24. marca (TASR) - Všetky osemfinálové zápasy západnej časti ázijskej Ligy majstrov, ktoré odložili pre vojenský konflikt na Blízkom východe, sa uskutočnia v saudskoarabskej Džidde. V utorok o tom informovala Ázijská futbalová konfederácia (AFC).
Osemfinále bolo pôvodne na programe v prvej polovici marca v Katare, Iráne, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch a malo sa odohrať na dva zápasy. Po novom odohrá každý tím len jeden osemfinálový duel, v termíne 13. alebo 14. apríla. V Džidde sa bude konať aj štvrťfinále, semifinále a finále, ktoré je na programe 25. apríla. Informácie priniesla agentúra AFP.
