Utorok 24. marec 2026
Odložené osemfinálové zápasy ázijskej LM sa uskutočnia v Džidde

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Džidda 24. marca (TASR) - Všetky osemfinálové zápasy západnej časti ázijskej Ligy majstrov, ktoré odložili pre vojenský konflikt na Blízkom východe, sa uskutočnia v saudskoarabskej Džidde. V utorok o tom informovala Ázijská futbalová konfederácia (AFC).

Osemfinále bolo pôvodne na programe v prvej polovici marca v Katare, Iráne, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch a malo sa odohrať na dva zápasy. Po novom odohrá každý tím len jeden osemfinálový duel, v termíne 13. alebo 14. apríla. V Džidde sa bude konať aj štvrťfinále, semifinále a finále, ktoré je na programe 25. apríla. Informácie priniesla agentúra AFP.
