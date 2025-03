Odložený zápas medzi Barcelonou a Osasunou by mali odohrať 27. marca

Madrid 17. marca (TASR) - Odložený zápas futbalovej La Ligy medzi FC Barcelona a Osasunou odohrajú 27. marca. Oznámila to Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF), aj keď katalánsky klub s novým termínom údajne nie je spokojný.



Duel sa v rámci 27. kola mal pôvodne odohrať 8. marca, no "blaugranas" oznámili náhle úmrtie lekára prvého tímu Carlesa Minarra krátko pred úvodným výkopom. Podľa agentúry AFP katalánsky klub zvažuje odvolanie proti stanovenému termínu, ktorý nasleduje bezprostredne po medzinárodnej asociačnej prestávke.



Klub sa domnieva, že niektorí hráči, ako napríklad Brazílčan Raphinha alebo Uruguajčan Ronald Araujo, budú mať zápasy so svojimi národnými tímami v Južnej Amerike a nestihnú sa vrátiť včas do Barcelony. Osasuna má naplánovaný duel proti Athleticu Bilbao na nasledujúci večer.