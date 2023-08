Odmeny a kompenzácie na US Open sa vyšplhajú na rekordných 65 miliónov

New York 8. augusta (TASR) - Celkové odmeny a kompenzácie na tohtoročnom tenisovom turnaji US Open sa vyšplhajú na rekordných 65 miliónov dolárov. V utorok to uviedla Americká tenisová asociácia s tým, že číslo narástlo zvýšením krytia výdavkov hráčov. Vlani dostali tenisti približne o päť miliónov dolárov menej.



Záverečný grandslamový turnaj sezóny odštartuje 28. augusta a skončí sa 11. septembra, keď je na programe finále mužskej dvojhry. Obaja šampióni v singli dostanú tri milióny dolárov, čo je o približne 15 percent viac ako vlani. Pred pandémiou koronavírusu v roku 2019 to bolo 3,9 milióna. Víťazi štvorhry si rozdelia 700.000 dolárov. Hráči, ktorí vypadnú už v 1. kole, si pripíšu na konto 81.500 dolárov.



Organizátori zvýšili krytie výdavkov pre hráčov. Všetci účastníci dostanú voucher v hodnote tisíc dolárov na cestovné náklady a v oficiálnych hoteloch namiesto jednej aj druhú izbu zadarmo. V prípade, že využijú iné ubytovanie, dostanú 600 dolárov na deň.



Keď sa tieto kompenzácie odpočítajú od odmien, tie budú mať hodnotu približne 60 miliónov dolárov, čo je podľa AP tento rok najviac zo všetkých grandslamových podujatí. Vo Wimbledone boli prize money približne 56,5 miliónov, na Roland Garros 54 a na Australian Open 53 miliónov dolárov.