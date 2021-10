Odobrali licenciu moskovskému antidopingovému laboratóriu

Moskva 9. októbra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) odobrala licenciu moskovskému antidopingovému laboratóriu. Ide o posledný zvrat v dlhotrvajúcej ságe okolo štátom podporovaného dopingu v Rusku.



Výkonný výbor WADA v piatok odhlasoval odobratie schválenej licencie na testovanie vzoriek športovcov. Organizácia ako dôvod uviedla "manipuláciu údajov" personálom laboratória. Išlo o dáta, ktoré WADA získala z laboratória v roku 2019. Svetová agentúra chcela ich prostredníctvom stíhať prípady, ktoré boli v minulosti skryté, no neskôr uviedla, že záznamy boli v mnohých prípadoch sfalšované. Ruské úrady to popreli.



Moskovské laboratórium nemohlo od januára 2020 testovať nové vzorky, no úplný zákaz testovať vlani neprešiel na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Prvé podozrenia, že sa v laboratóriu manipuluje s pozitívnymi vzorkami prišli v roku 2015, no o rok neskôr v ňom mohli opäť pokračovať v niektorých krvných testoch. Testovacie centrum následne prešlo pod kontrolu Moskovskej štátnej univerzity. Laboratórium sa môže proti zákazu opäť odvolať na CAS. Informovala o tom agentúra AP.