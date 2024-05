Odovzdali výročné ocenenia a vyznamenania SOŠV

Bratislava 24. mája (TASR) - Na 65. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) odovzdali výročné ocenenia za rok 2023 a vyznamenania SOŠV. Trofej SOŠV získala Maltézska pomoc Slovensko, humanitárna organizácia, ktorá ako jedna z prvých začala s poskytovaním pomoci ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine. Informoval o tom web olympic.sk.



Za organizáciu prevzali Trofej SOŠV z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára Tomáš Sklenár a Štefan Dobák. SOŠV sa rozhodol osloviť Maltézsku pomoc Slovensko so žiadosťou o nadviazanie spolupráce pri zabezpečovaní transportu humanitárnej pomoci pre Olympijský výbor Ukrajiny. V rámci tejto pomoci sa od roku 2022 zo Slovenska vypravilo na Ukrajinu niekoľko kamiónov s trvanlivými potravinami, balenou vodou, šatstvom, hygienickými potrebami a inými vecami bežnej spotreby.



Mužský športový výkon roka predviedol Marián Kovačócy, ktorý na MS 2023 v športovej streľbe v Baku získal striebornú medailu v trape. O ženský športový výkon roka sa postarala strelkyňa Danka Barteková, v Baku 2023 sa stala majsterkou sveta v skeete, v Osijeku majsterkou Európy a v Dauhe utvorila v kvalifikácii absolútny svetový rekord nástrelom 125 terčov. Ocenenie Tímový výkon roka patrí volejbalistkám SR. Na ME 2023, ktoré sa hrali v Belgicku, Taliansku, Nemecku a Estónsku, obsadili 10. miesto, čo najlepší výsledok v histórii slovenského ženského volejbalu.



Mužský talent roka je Martin Svrček. Jediný slovenský cyklista v tíme World Tour v roku 2023 skončil na MS do 23 rokov v Glasgowe tretí v cestných pretekoch s hromadným štartom. Cenu Ženský talent roka získala džudistka Patrícia Tománková s ročníkom narodenia 2007. V minulom roku vyhrala v kategórii do 40 kg všetky súťaže, v ktorých sa zúčastnila, vrátane MS i ME do 18 rokov v Záhrebe, resp. v Odivelase, ako aj letného EYOF v Maribore.



Ocenenie Športové srdce pre Slovensko patrí Marekovi Hamšíkovi. Slovenský futbalový rekordér v počte reprezentačných štartov (136) i gólov (25) je účastník záverečných turnajov MS i ME. Na klubovej úrovni dlho žiaril v drese SSC Neapol. V roku 2023 v zápase Slovenska proti Lichtenštajnsku ukončil svoju hráčsku kariéru a stal sa vedúcim tímu reprezentačného A-družstva SR.



Mužská trénerská osobnosť je Štefan Mereš, aj pred dovŕšením osemdesiatky stále veľmi aktívny a úspešný atletický tréner. V minulosti pripravoval bežcov ako Štít, Slouka, Lániček, Peťovský, Cs. Nagyová, Kirnová, Pelikán, v súčasnosti M. a P. Kováčovcov, Lenčéša, Jančíka či Ďuricu. Ocenenie Ženská trénerská osobnosť získala Oľga Kyselovičová, dlhoročná pedagogička na FTVŠ UK v Bratislave, trénerka aj medzinárodná lektorka športového aerobiku. Má za sebou viac ako 25-ročné pôsobenie v klube VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava. Bola osobná trénerka aj medzinárodne úspešných pretekárok Barbary Vadovičovej aj Anity Lamošovej, aktuálne vedie najlepšiu slovenskú pretekárku v kategórii žien Alenu Učňovú aj juniorku Dorotu Orthovú.



Cenu pre Trénera mládeže dostal Ľubomír Hagara starší. V Novákoch už viac než polstoročie vychováva reprezentantov v rýchlostnej kanoistike, 10 viedol federálne a od roku 1992 až doteraz vedie slovenské reprezentačné družstvo juniorov a kadetov. Medzi jeho zverencami boli olympijský medailista Denis Myšák, ďalší olympionici Ľubomír Hagara ml. a Ivana Kmeťová, či reprezentanti SR M. Jedinák a M. Nemček. Trénerkou mládeže sa stala Jana Daubnerová, trojnásobná olympionička v biatlone sa úspešne venuje trénerskej práci v Klube biatlonu Fanteam v Banskej Bystrici. Dlhší čas sa trénersky podieľa na raste Jakuba Borguľu (od jeho 15 rokov), ktorý je multimedailista z vrcholných svetových mládežníckych súťaží.



Cena Športový odborník patrí Ľudmile Jančokovej, celkovo 46 rokov pôsobila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a podieľala sa na výchove množstva odborníkov v športe. Najmä v oblasti metodiky mala výrazný podiel na výsledkoch basketbalistiek Slávie PF (neskôr UMB) Banská Bystrica, ktoré na prelome 80. a 90. rokoch dominovali v ČSSR/ČSFR. Pavel Oršula je Propagátor olympizmu, bývalý vodný pólista CHZWP Nováky pôsobí ako pedagóg na SOŠ Nováky. Cenu za publicistiku získali Dušan Gabáni, ktorý sa viac ako štyri desaťročia venoval športovej tematike v televíziách STV, VTV, resp. TA3, a kolektív autorov knihy "66. Okolo Slovenska" (Branislav Delej, Ľudovít Lučanič, Peter Pašuth). Olympijským klubom roka je OK Lučenec, ktorý v roku 2023 oslávil 30. výročie existencie a dlhodobo patrí medzi najaktívnejšie regionálne olympijské kluby.



Výkonný výbor SOŠV v marci schválil udelenie dovedna 16 výročných ocenení. Z nich 15 bolo odovzdaných na 65. VZ SOŠV. Z množstva schválených vyznamenaní SOŠV boli odovzdané dva Strieborné odznaky SOŠV a šesť Plakiet SOŠV. Vyznamenania si osobne prevzali Ján Krišanda, Karol Janas, Jozef Pukalovič a Július Šefčík, ďalšie boli prevzaté v zastúpení. Informoval web olympic.sk