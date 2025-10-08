< sekcia Šport
ODŠTARTOVALA NHL: Florida úspešne vykročila za obhajobou titulu
V otváracom zápase novej sezóny NHL zdolala v noci na stredu Chicago Blackhawks 3:2. Víťazný gól úradujúcich dvojnásobných šampiónov strelil v 50. minúte Jesper Boqvist.
Autor TASR,aktualizované
New York 8. októbra (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers úspešne vykročili za obhajobou Stanleyho pohára. V otváracom zápase novej sezóny NHL zdolali v noci na stredu doma Chicago Blackhawks 3:2. Víťazný gól úradujúcich dvojnásobných šampiónov strelil v 50. minúte Jesper Boqvist. Úvodná noc základnej časti priniesla aj víťazstvo Pittsburghu na ľade New Yorku Rangers 3:0, dvoma presnými zásahmi sa na ňom podieľal Justin Brazeau. V treťom nočnom stretnutí Colorado uspelo v Los Angeles 4:1 aj zásluhou dvoch gólov Martina Nečasa.
Rovnako ako vlani, aj tento rok Panthers pred prvým duelom ročníka vyvesili pod strop domácej Amerant Bank Areny v Sunrise majstrovskú vlajku, ktorá im bude pripomínať zisk titulu v minulej sezóne. Počas slávnostného ceremoniálu obranca Aaron Ekblad priniesol Stanley Cup na hraciu plochu a následne nad ním vztýčili majstrovský „banner“. „Bola to výborná príležitosť ešte raz si to celé vychutnať a potom obrátiť list. Akonáhle prvýkrát vhodili buly, začala sa úplne nová sezóna s novými príležitosťami a výzvami,“ poznamenal útočník Floridy Brad Marchand. Prvý gól sezóny strelil útočník hostí Frank Nazar, ktorý v 11. minúte po rýchlom brejku otvoril skóre. Florida však ešte v prvej tretine, v ktorej prestrieľala súpera 17:3, otočila skóre zásluhou A.J. Greera a Cartera Verhaegheho. V druhej časti vyrovnal po ďalšom rýchlom výpade Teuvo Teräväinen, ktorý zúročil prihrávku Nazara, no v polovici tretieho dejstva zariadil triumf šampióna Boqvist. Švédsky útočník sa presadil v náročnej pozícii pred bránkou, keď trafil vo vzduchu prihrávku Mackieho Samoskevicha. Ten zaznamenal v zápase dve asistencie. „To je presne to, čo sme chceli - získať dva body. Bol to úžasný večer, vyvesenie vlajky a celá tá atmosféra okolo toho,“ vyznal sa autor víťazného zásahu Boqvist.
Za Blackhawks mal okrem Nazara bilanciu 1+1 aj Teräväinen, Tyler Bertuzzi si pripísal dve asistencie. Na striedačke „jastrabov“ absolvoval premiéru nový tréner Jeff Blashill, ktorý má za úlohu previesť mužstvo prestavbou. „Počas našej cesty budeme prechádzať vrcholmi a pádmi a musíme odviesť lepšiu prácu, aby sme sa uistili, že tie pády nebudú príliš bolestné. Musíme pokračovať v raste a hľadaní ciest, ako nedávať súperovi ľahké šance,“ zdôraznil Blashill. Panthers uspeli aj bez dlhodobo zranených opôr Aleksandra Barkova a Matta Tkachuka, 17 úspešnými zákrokmi prispel k výhre brankár Sergej Bobrovskij. Jeho náprotivok Spencer Knight mal proti svojmu bývalému klubu viac práce, čelil až 37 strelám. „Bol to dobrý zápas, tvrdý boj, a, samozrejme, Florida má skvelý tím. Vedeli sme, že to bude náročné,“ povedal pre nhl.com Knight, ktorý odchytal prvý duel proti Floride od marca, keď ho Panthers vymenili do Chicaga: „Bolo zaujímavé stáť na opačnej strane, no bola to zábava.“ Florida predĺžila svoju víťaznú domácu sériu proti Blackhawks na deväť zápasov.
Novú sezónu odštartoval víťazne aj Pittsburgh, ktorý triumfoval na ľade Rangers 3:0 aj vďaka výbornému výkonu Artursa Šilovsa. Lotyšský brankár, ktorý prišiel k Penguins v júli výmenou z Vancouveru, zlikvidoval všetkých 25 striel domácich „jazdcov“ a radoval sa z prvého čistého konta v kariére v základnej časti NHL. „Je to skvelý pocit chytať za nový tím. Myslím si, že už máme s chalanmi celkom dobrú chémiu a je pekné vyhrať na ľade súpera. Tvrdá práca sa vyplatila, cítil som sa sebavedomo. Mal som pocit, že môj výkon bol solídny a verím, že to bude takto pokračovať,“ komentoval svoj debut v drese Pittsburghu Šilovs, ktorý doteraz jedinú „nulu“ vychytal v drese Canucks v play off sezóny 2023/24. Je druhý brankár v klubovej histórii, ktorý vychytal nulu vo svojom debute v tíme, pred ním to dokázal len Maxime Lagace v roku 2021.
Nový kormidelník „tučniakov“ Dan Muse sa tešil z víťazstva vo svojej profiligovej premiére. Brankár Rangers Igor Šesťorkin čelil 28 strelám, z ktorých ho prekonal len Brazeau. Ten pridal v závere ešte gól do prázdnej bránky, rovnako ako Blake Lizotte. Jevgenij Malkin asistoval pri dvoch góloch hostí a s 12 asistenciami v otváracích zápasoch sezóny je už tretí v klubovom poradí po Mariovi Lemieuxovi (14) a Jaromírovi Jágrovi (13), pričom vyrovnal zápis Krisa Letanga. Na striedačke Rangers debutoval Mike Sullivan, ktorý trénoval Penguins v predošlých 10 sezónach. „Môj prvý poznatok vo funkcii je, že nás čaká ešte dlhá práca, aby sme sa stali tímom, akým chceme byť. V niektorých momentoch zápasu sme už takým mužstvom boli, ale malo to ďaleko od konzistencie,“ vyjadril sa Sullivan.
Úspešný štart zaznamenalo aj Colorado, ktoré zvíťazilo na ľade Los Angeles 4:1. Hostia sa mohli oprieť o svojich ofenzívnych lídrov, Martin Nečas strelil dva góly, Artturi Lehkonen mal gól a asistenciu a Nathan MacKinnon a Cale Makar nazbierali zhodne dve asistencie. Brankár Scott Wedgewood pomohol k výhre 24 úspešnými zákrokmi.
Slovenský hokej nemal v úvodnú zámorskú noc svoje zastúpenie.
NHL - sumáre:
Florida Panthers - Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 12. Greer (Gadjovich, Forsling), 15. Verhaeghe (Samoskevich), 50. J. Boqvist (Samoskevich, Rodrigues) - 11. Nazar (Bertuzzi, Teräväinen), 22. Teräväinen (Nazar, Bertuzzi). Brankári: Bobrovskij - Knight, strely na bránku: 37:20.
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 20. Brazeau (Malkin), 58. Brazeau (Malkin, Mantha), 59. Lizotte (Shea, Dewar). Brankári: Šesťorkin - Šilovs, strely na bránku: 25:30.
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 56. Fiala (Kempe, Kopitar) - 21. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 27. Malinski, 35. Lehkonen (Makar, MacKinnon), 51. Nečas (Makar, Nelson). Brankári: Kuemper - Wedgewood, strely na bránku: 25:23.
