Odsúdený prezident IAAF Diack sa po zaplatení kaucie vrátil domov

Dakar 11. mája (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácii (IAAF) Lamine Diack sa vrátil do rodného Senegalu. Osemdesiatsedemročného funkcionára v septembri neprávoplatne odsúdil francúzsky súd na štyri roky väzenia za korupciu, no jeden zo senegalských futbalových klubov za neho zaplatil kauciu 500-tisíc eur.



Diack bol od roku 2015 v domácom väzení a mal zákaz opustiť Francúzsko. Vďaka zaplatenej záruke mu však umožnili návrat do vlasti. Podľa agentúry AP napriek vymeranému trestu, z ktorého polovicu mu podmienečne odložili, by pre svoj vysoký vek do väzenia zrejme nenastúpil. "Toto je najmenej, čo pre Lamineho Diacka, nášho zakladateľa môžeme spraviť," povedal Youssou Dial, viceprezident klubu Jaraaf de Dakar.



Diacka odsúdili za korupčné správanie pri krytí ruského dopingu, súd v neprítomnosti uznal za vinného aj jeho syna Papu Massatu Diacka, ktorý pôsobil ako marketingový konzultant IAAF. Vymeral mu päť rokov väzenia. Obaja sa proti verdiktu odvolali. Aj Papa Mussata Diack sa však zrejme vyhne výkonu trestu, keďže pobýva v Senegale, ktorý ho odmieta vydať do Francúzska.